«Нужен закон о принудительном лечении»: Евгений Ройзман прокомментировал штурм пермского реабилитационного центра «Титан»

Евгений Ройзман 15 лет жизни потратил на реабилитацию наркозависимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штурм реабилитационного центра для наркозависимых людей «Титан» в Пермском районе прокомментировал бывший мэр Екатеринбурга и экс-президент Фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман.

- 10 лет назад в Перми разгромили реабилитационный центр «Дельфин», - рассказал «КП» Евгений Ройзман. – Тогда там находилось больше 100 человек, в разгроме участвовал отец одного из наркоманов. ОМОНовцы съели весь обед, завтрак и конфеты, забрали всех наркоманов и заставили писать заявления на реабилитационный центр. Дело это закончилось ничем, но центр тогда перестал существовать.

Говоря о проблеме реабилитации наркозависимых, нужно понимать, что для любого наркомана тот, кто лишил его наркотиков, является врагом № 1. Это может быть мать, отец, брат, учитель…

- Поэтому практически любой из наркоманов напишет заявление на того, кто не дает ему употреблять наркотики, - объясняет Евгений Ройзман. – То есть на тех людей, которые его фактически спасают. Я 15 лет своей жизни потратил на реабилитацию наркозависимых, через меня прошли более 10 тысяч человек, я скажу так: практически любой наркоман, которого привезут в полицию и скажут: «Пиши заявление и иди, колись», он напишет заявление и пойдет колоться. И этим часто пользуются сотрудники правоохранительных органов по всей стране.

Причины, почему громят такие центры, бывают всякие: где-то действительно наркоман написал заявление, где-то с правоохранителями не смогли договориться, где-то центр составил конкуренцию государственному реабилитационному центру.

- И это будет продолжаться, потому что у нас нет Закона о принудительном лечении, - объясняет наш собеседник. - Надо понимать, что подобный Закон в той или иной форме существует во всех цивилизованных странах. Где-то, чтобы попасть на принудительное лечение, достаточно быть задержанным за управление автомобиля в состоянии наркотического опьянения, где-то можно просто оказаться в общественном месте.

Сейчас в России регламентации по реабилитации наркоманов нет, а государственных центров по реабилитации наркозависимых - единицы, и потому частные центры очень востребованы. Ведь для родителей это последний шанс.

Если Закон о принудительном лечении будет принят, то этим вопросом полностью должно будет заниматься государство, частников здесь уже не будет.

- А пока государство вместо того, чтобы помогать и поддерживать частные центры, душит их по всей стране: не так давно это произошло в Пензе и Кургане, - с болью говорит Евгений Ройзман. - А зависимые люди без помощи погибают: за последнее время количество смертей от употребления наркотиков увеличилось более, чем в полтора раза.

А вот работать в реабилитационном центре на сегодняшний день – это одно из самых опасных занятий (максимальное наказание за «Похищение человека» от шести до 15 лет, а за «Незаконное лишение свободы» от четырех до восьми лет, - Ред.) и сотрудники центров нередко пренебрегают этой опасностью. Часто в реабилитационных центрах страхуются, записывают на видео самого наркомана и его родителей, что они добровольно пришли, но это не помогает, когда доходит до дела. И такая ситуация в стране уже лет 25.

Есть одна проблема: реабилитация может проводиться только в закрытых помещениях. Ведь первая задача – отсечь человека от наркотиков и решается это только в закрытом помещении. И когда кто-то берет на себя эту ответственность, их громят.

- Что касается медицинской лицензии, это немедицинские услуги, на это нет лицензии, - говорит Евгений Ройзман. - Ведь если ты помогаешь спасать утопающего или тушишь пожар, на это же не требуется лицензии. Большинство из таких центров работают по обкатанным программам «анонимных алкоголиков», «12 шагов». Еще один простой момент отмечу: когда утопающего вытаскивают, его вытаскивают за волосы. В это время в кустах прячутся росгвардейцы и говорят спасителю: «Пройдемте, у нас нет закона вытаскивать человека за волосы». В общем, задачи у всех разные: у тех, кто спасает – задача спасти, у тех, кто громит – задача разгромить.

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