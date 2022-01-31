«С такой нагрузкой мы еще не встречались». В Минздраве Прикамья прокомментировали огромные очереди в поликлиники

В Минздраве пермяков просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Фото: vikiperm.com

В понедельник, 31 января, социальные сети буквально завалили фотографиями огромных очередей в поликлиники. Пермяки жалуются, что часами не могут попасть на прием, а очередь к врачу начинается уже на улице.

Людей скапливается так много, что не все помещаются в здании. Фото: vikiperm.com

«С утра очереди на улице, а люди еще подходят. Говорят, что очередь тянется до третьего этажа», «Простояла в очереди 3 часа, так и не дождалась даже первичного приема, сначала люди мерзнут на улице, а потом друг у друга на головах в помещении стоят», «Экспресс тест делают быстро, но очереди к врачу - это ужас», - оставляли возмущенные комментарии на сайте vikiperm.com.

Огромные очереди образовались не только в Перми. Эта фотография сделана возле поликлиники в Краснокамске. Фото: vikiperm.com

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края объяснили, что многочисленные обращения в поликлиники связаны с резкой волной заболеваемости и просят пермяков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Внутри поликлиник народу не меньше, чем на улице. Фото: Ирина АВЕРКИНА

«Действительно в амбулаторных консультативно-диагностических центрах (АКДЦ) Прикамья, возникли очереди, которые связаны с тем, что в регионе идет серьезный рост заболеваемости. Амбулаторно-поликлиническое звено сейчас испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы еще не встречались. При этом, бОльшая часть медицинского персонала занимается вызовами к пациентам с подтвержденным ковидом и проходящим лечение амбулаторно. У людей, перенесших эту инфекцию даже в среднетяжелой форме, могут возникнуть серьезные осложнения, особенно – у хронических больных, и им нужно уделять особое внимание.

Мы просим жителей Пермского края отнестись с пониманием и напоминаем, что обращаться в АКДЦ нужно пациентам при симптомах ОРВИ: температуре до 38, насморке, боли в горле и/или кашле, головной боли. Врачи сделают анализы и назначат лечение. Отметим, что с подтвержденным COVID-19 в поликлинику ходить не следует», - сообщили в Минздраве региона.

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