Пермь ощутит предчувствие весны: ожидается потепление

Аномально теплая погода по югу края и в Перми сохранится до конца недели. Фото: архив "КП"

В начале февраля в Прикамье ожидается первое за всю зиму сильное и продолжительное потепление. Теплый воздух с Черного и Каспийского морей поднимет температуру до -1...-3 , что выше нормы на 8-9 . А в среду, 2 февраля, столбик термометра может подняться и выше нуля, напоминая, что до календарной весны останется всего месяц. Аномально теплая погода по югу края и в Перми сохранится до конца недели.

- Первая пятидневка февраля будет аномально теплой уже третий год подряд, - рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Хотя в нынешнем году температура вряд ли достигнет рекордных значений, которые наблюдались в 2020 и 2021 годах.

Во второй половине недели также ожидаются сильные снегопады. За три дня - с четверга по субботу, - по прогнозам синоптиков, может выпасть более половины месячной нормы осадков.