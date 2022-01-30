Коронавирус в Перми, последние новости на 31 января 2022 года: в Прикамье число детей, за сутки заразившихся COVID-19, увеличилось почти вдвое

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 31 января 2022 года.

Неутешительные данные опубликовал Роспотребнадзор по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За минувшие сутки в Прикамье подтвердили 2 898 новых случаев COVID-19. Из них 864 – это дети и подростки до 17 лет.

Число детей в Прикамье, за сутки заразившихся COVID-19, увеличилось почти вдвое.

В стационарах, перепрофилированных в регионе под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 162 пациента. Из них 67 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 795 человек.

За сутки в регионе провели 23 632 ПЦР-исследования на коронавирус.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов в Пермском крае прошли 1 364 131 человек. 1 295 310 жителей завершили курс вакцинации.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 182 696.