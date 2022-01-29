Коронавирус в Перми, последние новости на 30 января 2022 года: изолированы на дому с подозрением на COVID-19 больше 26 тысяч человек

В антилидерах по заболеваемости - Пермь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 30 декабря 2022 года в Пермском крае 179 798 официально заболевших COVID-19 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 2588 человек с положительным ПЦР-тестом. В 2,5 раза выросла заболеваемость среди детей, за день инфекцию обнаружили у 465 детей в возрасте до 17 лет.

При этом 26 033 «контактных» изолированы сейчас на дому в ожидании результатов ПЦР-теста. А чтобы выявить заболевших, за сутки в регионе было проведено рекордное количество ПЦР-исследований - 28 823!

А вот выздоровели и списались с больничного за сутки всего 275 человек. Зато за минувший день инфекция унесла жизни 15 человек, а всего с начала пандемии в крае от новой коронавирусной инфекции скончались 7 786 человек.

Сейчас в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 163 пациента. Из них 68 подключены к аппаратам ИВЛ.

В оперштабе рассказали, в каких территориях Прикамья больше всего выявили заболевших коронавирусом за сутки. В антилидерах – Пермь – 1730 человек, Соликамский городской округ - 91 заболевший и Краснокамский городской округ - 84 жителя с коронавирусом.

Чайковский – 70, Березники – 60, Октябрьский городской округ – 49, Осинский городской округ – 42, Суксунский городской округ – 41, Бардымский муниципальный округ – 37, Пермский муниципальный район – 34, Губаха – 27, Еловский муниципальный округ – 25, Добрянский городской округ – 24, Кишертский муниципальный округ, Кунгур, Верещагинский и Горнозаводский городские округа – по 22.

В остальных 24 территориях обнаружено от одного до 20 заболевших.

Инфографика: оперштаб.

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