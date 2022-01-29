Министр Анастасия Крутень: «83% госпитализированных в стационары в 2022 году не прошли вакцинацию»

Две недели назад за сутки в Пермском крае регистрировалось 500 заболевших, сегодня - более двух с половиной тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После резкого роста заболевших министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень написала на своей странице в Instagram пост, где проанализировала тревожную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и распространением штамма «омикрон».

- На заседании оперативного штаба 28 января были озвучены такие цифры: две недели назад за сутки регистрировалось 500 заболевших, сейчас - более двух тысяч, - напомнила Анастасия Крутень. - Основной возраст зараженных – дети до 18 лет и взрослые до 40 лет.

Заболеваемость среди детей за последние три дня выросла в 2,5 раза. Это 534 новых случаев в день. 30% обращений в колл-центры поликлиник касались состояния здоровья несовершеннолетних.

На 50% вырос объем обращений, связанных с коронавирусом, в «скорую помощь». За сутки – с 26 по 27 января было зафиксировано более пяти тысяч звонков. Нам пришлось увеличить количество «ковидных» бригад в полтора раза, для этого привлекли волонтеров и студентов-медиков.

83% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в 2022 году, не были вакцинированы от COVID-19. 90% людей, кто находится в стационарах в тяжелом состоянии, не проходили иммунизацию.

- Добавлю: привитые граждане тоже могут заразиться, но это происходит реже, как показывают приведенные выше цифры, и у них инфекция протекает в менее опасной форме, - говорит министр.

Из-за более легкого течения болезни, вызванной новым штаммом, доля госпитализированных от общего числа заболевших снизилась до 13,6%, и основная часть нагрузки легла на первичное звено.

Для того чтобы разделить потоки пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус, а также снизить риски заражения, в поликлиниках региона открыты амбулаторные консультативно-диагностические центры. Обращаться туда нужно пациентам при симптомах ОРВИ: температуре до 38, насморке, боли в горле, кашле и головной боли.

27 января специалисты таких центров приняли более 3,7 тысяч первичных пациентов, провели 2,5 тысячи экспресс-тестов на коронавирус, 1,5 тысячи человек получили лекарственные препараты.

- Да, есть очереди, прошу к этому отнестись с пониманием, - объяснила Анастасия Владимировна. - Большая часть персонала занимается борьбой с ковидом. У людей, перенесших эту инфекцию даже в среднетяжелой форме, могут возникнуть серьезные осложнения, особенно – у хронических больных, и им нужно уделять особое внимание.

Плановая помощь сохранена для онкологических пациентов и людей болезнями системы кровообращения. Продолжается удаленный мониторинг пациентов с сосудистыми заболеваниями, в том числе хронической сердечной недостаточностью.

В поликлиниках продолжается вакцинация от COVID-19. На сегодня это основная мера, способная защитить от заражения или от тяжелых постковидных осложнений. Нужно продолжать носить маски, соблюдать санэпидрежим и избегать массовых мероприятий.

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