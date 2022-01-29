Ели красную икру или находились в плену: что происходило за стенами «Титана», который штурмом взяли силовики

Сейчас всех реабилитантов, находившихся в центре, распустили по домам. Фото: скрин с видео СУ СКР по Пермскому краю.

Выдернутые решетки, мощные удары кувалдой по окнам, звук падающего стекла и визг циркулярной пилы… Так сотрудники Росгвардии брали штурмом двухэтажный коттедж в Пермском районе, где располагался реабилитационный центр «Титан» для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Спецоперация происходила ночью 25 января.

12 шагов зависимых

На кадрах с видео, которое обнародовали полицейские – застигнутые врасплох люди. Вот мужчину в трусах привели в столовую и сказали что-то писать в присутствии понятых, вот небольшая комната с расправленными двухъярусными кроватями, на столе аккуратно стопками разложена одежда.

В коридоре – диван охранника с монитором. Сюда выведены камеры видеонаблюдения из всех комнат, каждый шаг постояльцев - на виду. На магнитной доске отпечатанные на принтере заявления реабилитантов: «Прошу принять меня на реабилитацию по собственному желанию, с правилами центра ознакомлен и согласен. Видеосъемка ведется с моего разрешения». Человеку, попавшему в «Титан», нужно было лишь поставить подпись в строке.

Еще из агитации - плакат, где собраны 12 шагов анонимных наркоманов: «Мы признали, что бессильны перед нашей зависимостью. Пришли к убеждению, что вернуть нас к здравомыслию может сила, более могущественная, чем мы сами...». Еще на стенах реабцентра – таблица чувств, рисунки о вреде наркотиков и спиртного, нарисованные самими постояльцами.

Наглядная агитация на стенах центра. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Руководителям грозит до 15 лет

- Я работаю здесь консультантом, занимаюсь лечением наркозависимых людей, медицинского образования нет, - говорит на камеру один из сотрудников «Титана», теперь ему грозит длительный тюремный срок.

Следственный комитет усмотрел в действиях организаторов и сотрудников реабилитационного центра, который работал в Перми с 2010 года, признаки состава преступления, подпадающего под статью «Похищение человека» (от шести до 15 лет лишения свободы, - Ред.) и «Незаконное лишение свободы» (от четырех до восьми лет).

Задержаны и уже арестованы семь человек в возрасте от 31 до 49 лет, которые организовали реабилитационный центр и, по версии следствия, под видом оказания реабилитационной помощи, удерживали людей и лишали их общения с родственниками. Уголовные дела возбуждены, следствию предстоит дать правовую оценку тому, что происходило в стенах «Титана» и разобраться с тем, добровольно или принудительно находились там люди.

Судебные заседания, где задержанным избирали меру пресечения, проходили в двух судах: Свердловском и в суде Пермского района. Фото: скрин с видео СУ СКР по Пермскому краю.

Месяц содержания – 40 тысяч рублей

Чтобы искать будущих клиентов и рассказывать родственникам о находящихся здесь реабилитантах, центр активно вел страницу в соцсетях. Просматривая ленту, можно увидеть мирную картину: вот резиденты занимаются групповой терапией, здесь гуляют, а вот вырезают и развешивают новогодние украшения, чтобы встретить трезвый новый год. Месяц содержания здесь обходился примерно в 40 тысяч рублей. Деньги платили родственники, которых, по версии следствия, руководство центра вводило в заблуждение о методах реабилитации.

- Учреждение не обладало лицензией на оказание медицинской деятельности, ее сотрудники не имели соответствующего образования, отсутствовал специальный стационар, - говорят в Следственном управлении СК России по Пермскому краю. - Центр работал без научно обоснованных, практически апробированных и официально проверенных методик лечения алкоголизма и наркомании. Попав в центр, нуждающиеся в реабилитации не могли сами добровольно покинуть учреждение, не контактировали со своими родственниками. А кратковременную возможность пообщаться людям давали только в присутствии сотрудников центра. Некоторых доставляли сюда принудительно, с применением физической силы либо обмана. При этом соучастники достоверно знали, что принудительные меры медицинского характера применяются только по решению суда.

Штурм особняка, где долгие годы проходили реабилитацию зависимые люди. Фото: скрин с видео ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда под покровом ночи росгвардейцы нагрянули в «Титан», там находилось несколько десятков реабилитантов, их отпустили на все четыре стороны, большинство из них вернулись домой. Часть в ходе следствия получат статус потерпевших, часть - свидетелей. Также из реабцентра изъяли несколько сотен других договоров на оказание услуг, и будут устанавливать точное количество потерпевших.

«Ворвался спецназ и скрутил мужа»

В Пермском крае работает несколько подобных реабилитационных центров, почему внимание силовиков оказалось приковано именно к «Титану»?

- Все началось с того, что два года назад из центра сбежал системный наркоман, из дома он тащил все, и настолько задолбал своих родственников, что они поместили его в центр, - объяснила «Комсомолке» супруга одного из задержанных. – Находился он на реабилитации четыре месяца, потом сбежал и написал заявление, что его насильно удерживали. Хотя в протоколе допроса сказано, что когда его забирали, дома были мама и сестра, а значит, никакого похищения не было. К тому же после побега его матери отдали все оставшиеся деньги, но уголовное дело все равно завели.

Супруга арестованного говорит, что почти год назад ее муж уволился из центра, и они всей семьей переехали в Сочи.

Росгвардейцы под покровом ночи штурмовали особняк. Фото: скрин с видео ГУ МВД по Пермскому краю.

- Но к нам ночью тоже ворвался спецназ, при дочери мужа скрутили и на самолете увезли в Пермь, - говорит она. – А почему повестку нельзя было прислать? Зачем надо было обязательно вырывать решетки и разбивать окна в арендованном коттедже? Из-за одного сбежавшего наркомана? Не секрет, что центр помог сотням людей, ведь из 100% прошедших через него людей, 76% излечивались! Есть отзывы сотен благодарных людей, которые покончили со своей пагубной зависимостью, слова признания от их родных: жен, матерей. К тому же центр работал официально, там были медики, люди с высшим психологическим образованием. И чтобы осуществлять психологическую помощь, медицинская лицензия не требуется. К тому же, зачем говорить, что там плохие условия и что людей там унижали? Там и баня, и бильярд, и сауна были. Я присутствовала при разработке меню на Новый год, им покупали красную икру, рыбу, мясо... А еще очень строго следили за соблюдением всех противоэпидемических правил и постоянно проводили санобработку.

Такой новогодний стол накрыли в реабилитационном центре. Фото: страница "Титана" в соцсетях.

«Не поставишь подпись – лишат воды и еды»

«Комсомолка» не раз писала о работе реабилитационных центров в Пермском крае. Понятно, что для родственников зависимых людей – это, порой, единственное спасение, но вот через что приходится пройти самим реабилитантам во время нахождения там?

В последний раз эту тему мы поднимали два года назад, когда рассказали историю пермского бизнесмена, попавшего в реабилитационный центр в микрорайоне Гайва. Его сдала туда жена, испугавшись длительного запоя мужа и приступа белой горячки.

И бизнесмену на своей «шкуре» пришлось испытать все «прелести» полугодового нахождения в центре. Он сбежал сразу, как появилась возможность, и тоже написал заявление о похищении, но после проверки ему отказали в возбуждении уголовного дела, так как подписи в бумагах он ставил якобы добровольно.

- Во всех подобных центрах все одинаково: договор подписывать людям суют, когда они только приехали и еще не протрезвели, а не подпишешь – воды не дадим, - прокомментировал бизнесмен события в «Титане». – Когда я был в центре, раз месяц нас снимали на камеру, где мы говорили, что находимся здесь добровольно. Каждое утро мы должны были ставить подпись в листочке с датой, но как оказалось, это было наше согласие на прохождение реабилитации. А не сделаешь этого, тебя перестанут кормить, водить в туалет и разрешать курить. По факту уйти ты никуда не можешь, потому приходится жить вместе с наркоманами, у большинства из которых ВИЧ. И их родителям проще платить за них по 40 тысяч в месяц. А куда деваться? Или твое чадо умрет на улице, или в тюрьму попадет или поживет еще какое-то время. Поэтому многие сидят там годами, потом убегают, срываются и снова возвращаются. Людей привозят и из других городов, со мной были люди из Москвы, Кургана, Березников, Кирова…

И уйти куда-либо невозможно: вокруг центра – высокий забор из кровельного железа.

- Однажды парень из Удмуртии прямо в носках умудрился перелезть через забор, но сильно поранился и стоял по ту сторону, пока его не вернули. Потом он второй раз все-таки сбежал.

ОФИЦИАЛЬНО

Может ли зависимый человек получить помощь от государства?

- Если человек решил покончить со своей зависимостью, он может добровольно и бесплатно обратиться в наркологический диспансер, - пояснили нам в краевом Минздраве. – Лечатся там не только те, кто решил избавиться от зависимости добровольно, но и такие пациенты, кого отправляют на реабилитацию по линии МВД. Каждый состоящий на учете пациент получает в наркодиспансере необходимую терапию. Круглосуточно находиться там нет возможности, но работают дневные стационары.

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