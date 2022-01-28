Коронавирус в Перми, последние новости на 29 января 2022 года: за сутки в регионе выявили 2099 заболевших

Текущие ограничительные меры в Прикамье продлены до 28 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за сутки обнаружили 2 099 заболевших коронавирусом. Это очередной антирекорд, такого количества заболевших в регионе не было ни разу с начала пандемии. Всего вирус подтвержден уже у 177 210 человек.

Среди новых заболевших 534 ребенка. В больницах коронавирус лечат у 1 984 пациентов. 165 находятся в тяжелом состоянии, 71 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

От последствий инфекции в регионе скончалось 7 771 человек. 14 из них – за прошедшие сутки.

Высокая заболеваемость ковидом не может не беспокоить, 28 января в Перми прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем обсудили текущую обстановку и возможные дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.

Глава Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев сообщил, что наш регион сейчас на 1-м месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приволжском округе.

- За третью неделю заболеваемость детей до 17 лет выросла в 2,1 раза по сравнению со второй неделей января, - говорит Виталий Костарев. - На 100 тысяч заболеваемость 80,8 - что выше, чем в среднем по России, где показатель - 60,6.

На данный момент известно о 61 человеке с омикроном в Пермском крае, в том числе - 4 детей. Из них 24 - вернулись из-за рубежа: Египет, Кипр, Туриця, ОАЭ и другие.

- Напоминаю, что несовершеннолетние не должны находиться в ТЦ без родителей, - говорит Костарев.

Данные Оперштаба.

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила на заседании, что край входит в число регионов с высоким уровнем риска по ковиду. Выше, чем в Москве и Екатеринбурге, у нас 82,5% госпитализированных - не были вакцинированы.

Из нововведений в борьбе с коронавирусом: в колл-центры направят студентов-медиков младших курсов, будет увеличено число бригад неотложной помощи с 718 до 1055 на этой неделе.

- Приехавшие на вызов врачи «неотложки» при положительных результатах экспресс-теста будут выдавать бесплатные лекарства, - сказала Анастасия Крутень. - Вскоре и врачам «скорой помощи» - тоже передадут лекарства. Что касается заболеваемости детей, если ситуация с будет ухудшаться, будем госпитализировать их во взрослые стационары.

Также на Оперштабе выступила министр образования Прикамья Раиса Кассина. Она сообщила о возможности перехода на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью.

- Постараемся не уходить на дистант, а закрывать на карантин отдельные классы и школы, - сказала Раиса Кассина. - Потому что мы понимаем, что дистант - не очень качественное образование и встает вопрос, с кем будут находиться дома дети. Но если придется – уйдем.

На сегодняшний день в Пермском крае полностью закрыты 25 школ и 5 детсадов из-за ОРВИ.

По итогам заседания было решено продлить текущие ограничительные мер до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа. Массовые мероприятия в ближайшее время было решено перенести или отменить.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.

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