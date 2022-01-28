Накроет волной тепла: синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на конец января и начало февраля

В предстоящие выходные нас еще поморозит, а потом придет тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов составил позитивный прогноз на конец января и начало февраля, пообещав жителям Пермского края теплую погоду и первую за два месяца зимы оттепель.

В предстоящие выходные, 29 и 30 января, в регионе еще сохранится умеренно морозная погода со слабым ветром и небольшим снегом. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до -18…-23 градусов (при облачности будет -15…-18 градусов). Днем будет -10…-15 и без осадков. Ночью в воскресенье потеплеет ночью до -10…-15 градусов, днем до -7…-13 и пройдет небольшой снег.

- В понедельник ночью и в первой половине дня сохранится аналогичный характер погоды, а ближе к вечеру начнется снегопад, усилится южный ветер, и температура будет повышаться. Это станет началом продолжительной и интенсивной волны тепла, в результате которой первая пятидневка февраля может оказаться на 9-10 градусов теплее нормы (0...-4 градуса) – как и в прошлом году, а в южной части края вероятны первые за два месяца слабые оттепели, - рассказал Андрей Шихов.

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