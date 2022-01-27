Коронавирус в Перми, последние новости на 28 января 2022 года: в регионе заражения выявили в 41-й территории

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье суточные заражения коронавирусом вновь бьют антирекорды. Так, по последним данным в регионе выявили 1 714 заражений за сутки. В эфире радио «КП-Пермь» эпидемиолог Ирина Фельдблюм рассказала, чего опасаться пермякам в ближайшее время.

Всего в краевых стационарах, перепрофилированных для лечения от коронавируса, в тяжелом состоянии остаются 163 пациента. 71 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 7 757 человек, за сутки – 9.

Фото: permkrai.ru

В регион поступила крупная партия вакцины «Спутник-Лайт». В ближайшее время партию распределят по медорганизациям Прикамья.

Новые заражения коронавирусом обнаружили в 41 территории региона. Антилидер по числу заражений – Пермь – почти тысяча. Далее идут Краснокамск и Пермский район.