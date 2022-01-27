«Вместо дня рождения будут поминки». В Пермском крае ищут свидетелей трагически погибшей 25-летней девушки

Наталья Ежова. Фото: личная страница девушки в соцсетях

Вечером, 22 января, в страшной аварии на федеральной трассе "Подъезд к Перми от "М7 Волга" оборвалась жизнь 25-летней уроженки Очера Натальи Ежовой. По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, 36-летний водитель Toyota Highlander выехал на "встречку" и врезался в «Ладу Калину», за рулем которой и ехала Наталья.

От полученных травм девушка погибла на месте. А водитель иномарки, по словам очевидцев, был пьян и пытался скрыться в лесу. Но убежать ему не удалось - водителя задержали полицейские и увезли в отдел, где возбудили дело по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо сопряжено с оставлением места его совершения.

Вскоре в социальных сетях появилась публикация от друзей погибшей девушки следующего содержания:

"Пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погибла Наташа, и хочет избежать наказания. Пожалуйста, помогите предать это огласке! Это единственный способ повлиять на уголовное дело против убийцы Наташи Ежовой, моей лучшей подруги! 22 января 2022 года в Наташину машину влетел пьяный водитель. Трасса Очер-Краснокамск. Имени не знаю. Он был за рулем Toyota Highlander. Вылетел на "встречку", врезался в Наташу, которая ехала домой в Пермь, и убежал в лес. Сейчас его отпустили под подписку. Если вы знаете тех, кто видел хотя бы само место ДТП, умоляю, сообщите мне! Пожалуйста, помогите. Я хочу сделать все, что смогу", - говорилось в посте подруги погибшей девушки.

Также подруга погибшей опасается, что виновницей ДТП могут сделать саму Наталью. Именно поэтому девушка ищет свидетелей.

Как рассказала корреспонденту "Комсомолки" двоюродная сестра погибшей Елена, Наташа родилась и выросла в Очере, закончив школу, переехала в Пермь и получила образование в Высшей школе экономики. Но по специальности Наталья работать не стала и профессионально занималась наращиванием ресниц.

- В тот день у нее был выходной, - вспоминает Елена. - И она приехала в Очер, сделать нашим девочкам реснички. 30 января ей было бы 26. Свой праздник она хотела провести в семейном кругу.... Но вместо дня рождения будут поминки. У Наташи было очень много планов на жизнь, она торопилась много всего сделать. Творческая была... очень веселая и добрая. Жила с молодым человеком четыре с половиной года, как и любая женщина хотела детей.... Мне будет очень ее не хватать.

Всех, кто стал очевидцем аварии и у кого есть записи с видеорегистратора, просят писать на страницу подруги погибшей в социальной сети.

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