«Дочки постоянно спрашивают, где папа». В Перми при загадочных обстоятельствах пропал молодой отец двоих детей

Евгений Попов. Фото предоставлено супругой мужчины

Вот уже две недели пермячка Наталья ищет своего супруга - 33-летнего Евгения Попова. Последний раз молодого мужчину видел его коллега Антон. 13 января он привез Евгения из Соликамска в Пермь, высадил у поликлиники и с тех пор он как сквозь землю провалился. Все это время телефон мужчины не отвечает, ни друзья, ни знакомые его не видели. Родные Евгения написала заявление в полицию и обратились к волонтерам, но поиски не дали никаких результатов.

- Женя работает вахтами на Уралкалии - 20 дней в Соликамске, 10 дней в Перми, - рассказывает Наталья. - На роботу и обратно его возит коллега Антон, с которым он познакомился около двух лет назад, когда только устроился на предприятие. С первых дней Женя и Антон договорились ездить вместе с работы и обратно и на протяжении почти двух лет не изменяют договоренности. В ночь на 13 января у Жени была последняя смена. За несколько часов до начала работы мы созвонились, он сказал, что у него все хорошо и что сразу после смены он поедет домой.

Смена у Евгения закончилась 13 января в 9 утра. Он сел в машину к Антону и мужчины отправились в Пермь. Обычно дорога занимает около 3 часов и в начале первого Евгений уже приезжает домой. Но в этот раз Женя попросил высадить его у поликлиники на перекрестке улиц Пушкарского и Звонарева, сказав, что ему надо к врачу.

- У мужа действительно есть проблемы с носом и он давно хотел идти в больницу, - вспоминает Наталья, - Но мы заранее договорились, что когда Женя вернется с вахты, мы запишемся на прием и вместе сходим в поликлинику. Поэтому достаточно странно, что он решил идти к врачу один, к тому же, он был в рабочей куртке, выходную оставил дома. Вряд ли в таком виде он мог пойти в больницу.

После того, как Евгений не вернулся домой, обеспокоенная Наталья стала ему звонить, гудки шли, но трубку никто не брал. Тоже самое было и на следующий день, а потом его телефон стал недоступен.

- Я не понимала, что происходит, - говорит Наталья. - Раньше он никогда не пропадал, в запои не уходил, он у меня вообще практически не пьет. Почти неделю я ждала, надеялась, что он вот-вот придет или хотя бы ответит на звонки, объяснит, где он, что с ним, но никаких вестей не было и 19 января мама Евгения написала заявление в полицию.

Первым делом полицейские опросили Антона, что естественно, ведь он последним видел Евгения. Но силовики не заподозрили мужчину в причастности к исчезновению, к тому же Евгений попал на камеру наблюдения на улице Старцева уже после того, как Антон высадил его из машины.

Евгений попал на камеры наблюдения на улице Старцева. Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск

Волонтеры несколько раз выходили на поиски Евгения, в поисках участвовала и сама Наталья, она расклеивала листовки, обзванивала друзей, знакомых, больницы, морги. Но никакой информации о Евгении не было. На работе мужчину тоже потеряли. Коллеги Евгения сами недоумевают, что могло произойти. Ничего подозрительного в его поведении в последнее время они не замечали. А на работе мужчина только и говорил, что о своей семье. У Евгения две дочки, которых он безумно любит.

- Поиски мужа пока остановили, - сетует Наталья, - Ну неужели по последнему сигналу мобильного нельзя отследить его местоположение? Я уже не знаю, что думать. Ночами не сплю, места не нахожу, девочки постоянно спрашивают, где же папа. А я и не знаю, что ответить.

Курточка, в которой был Евгений. Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск

Наталья просит всех, кто видел Евгения или знает какую-либо информацию о нем, писать ей в социальных сетях.

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