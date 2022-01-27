Археологи мечтают, что удастся показать посетителям галереи фрагмент старого Соликамского тракта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассматриваешь находки, которые сделали археологи на месте будущего нового здания Пермской галереи, и перед глазами рисуется картина.

Стоит неподалеку от устья речки Егошихи невысокая изба. На завалинке сидит хозяин с зеленым штофом в одной руке и глиняной трубкой в другой, отдыхает после тяжелой смены на медеплавильном заводе. В горнице хозяйка гремит горшками и корчагами – закатился куда-то серебренный гривенник, ищет его. Проверяет: уж не за туеском ли? На полу мирно играет в оловянных солдатиков сынишка. За окном по тракту катится повозка, не нарушая тишины – толстый слой щепы на дороге не дает греметь колесам.

Ученые «докопались» до культурного слоя восемнадцатого века Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Немало предметов старины, которые позволяют восстановить прошлое ранней Перми, нашли сотрудники Камской археологической экспедиции. Они надеются, что часть из них станет основой экспозиции в новой галерее - о первогороде. О том месте, где она будет стоять. И откуда началась история нашего города.

Старинная монета найденная на раскопках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И тогда увидят пермяки и этот штоф, и монеты, и женские украшения, и керамическую посуду, и туесок, и трубку глиняную, и оловянного солдатика своими глазами, а не только в 3D-изображениях, которые ученые сейчас готовят.

Археологи мечтают, что удастся показать посетителям галереи фрагмент старого Соликамского тракта, который они открыли.

Интересно, что хранилось в этом бутыле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наши предки укладывали на нем три слоя «дорожной одежды», - рассказывает сотрудник Камской археологической экспедиции Мария Мингалева. – Снизу выстилали гатью из стволов молодых елок. Затем засыпали галькой со шлаком и хорошенько трамбовали, так что нам этот слой приходилось киркой пробивать. А поверх шла щепа, которую, видимо, регулярно подбавляли.

Ученых наверняка ждут новые интересные находки. Они «докопались» до культурного слоя восемнадцатого века, ровесником которого является наша Пермь. Но археологам нужно торопиться. Срок им отпущен – до марта. А потом строители начнут возводить фундамент будущей галереи. Вот и приходится вести зимние археологические раскопки.

Фрагмент карчаги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Для нас вообще-то это первый опыт, - призналась Мария Мингалева. – Обычно мы зимой не работаем, раскапывать замороженный грунт не допускается. Но над местом раскопок на территории завода Шпагина нам поставили теплый ангар. Холодно, конечно, но земля поддается. Надеемся успеть до весны.