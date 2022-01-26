«Соревнование – лучшая тренировка». «Летающий лыжник» Евгений Климов рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине

Евгений Климов. Фото: Федерация лыжных гонок России

До открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине остается меньше двух недель. Они состоятся 4 февраля на многофункциональной арене «Птичье гнездо», которая уже принимала сильнейших спортсменов планеты в рамках Летней Олимпиады 14 лет назад.

В Пекин съедутся спортсмены из 95 стран мира, которые примут участие в семи видах спорта, включающих 15 дисциплин: биатлон, бобслей и скелетон, кёрлинг, коньки, шорт-трек и фигурное катание, горные лыжи, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд, сани, хоккей с шайбой.

За Сборную России выступят девять спортсменов из Пермского края, четверо из них будет бороться за медали в одной из самых зрелищных дисциплин – фристайле.

Новое поколение «Огонька»

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году воспитанник чусовской школы фристайла Александр Смышляев завоевал бронзовую награду в могуле. Еще одна представительница Чусового - Регина Рахимова - в этой дисциплине заняла 8 место.

Через четыре года Рахимова вновь представляла страну на Олимпийских играх в Пхенчхан, но без особых успехов –10-е место.

На Олимпиаде в Пекине особые надежды возлагают на представителей Чусового - Анастасию Смирнову, Викторию Лазаренко, Анастасию Первушину и Полину Чудинову. Новое поколение спортивной школы «Огонек» уже успело погреметь на крупнейших международных соревнованиях в могуле.

Виктория Лазаренко. Фото: Федерация фристайла России

В прошлом году в Казахстане Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко сотворили настоящую сенсацию. На чемпионате мира по фристайлу в параллельном могуле в большом финале они разыграли чемпионский титул. С небольшим преимуществом тогда победу одержала Анастасия.Такого успеха в истории российского фристайла еще не было. Кстати, на этом подвиги Анастасии не завершились. Она завоевала «бронзу» в могуле, пропустив вперед лишь признанных мировых грандов – Перрин Лаффон (Франция) и Юлию Галышеву (Казахстан).

Полина Чудинова. Фото: Федерация фристайла России

- Чемпионат мира для меня - еще одна ступень для достижения наивысшего результата. Я говорю о золоте Олимпийских игр, - рассказала изданию Спорт24 Настя Смирнова. - Для этого нужно работать в два, а то и в три раза больше. И я к этому готова. Мне нужно быть быстрее, выше и сильнее всех моих конкурентов: прыгать сложную программу, проходить трассу быстрее и без ошибок, чтобы стабильность была на десять из десяти.

Анастасия Смирнова. Фото: Федерация фристайла России

Крепкий середняк сборной

В лыжных гонках примет участие Мария Истомина. Вместе с ней будут радоваться ее выступлениям жители далекого села Усть-Буб Сивинского района. В этой прикамской глубинке 24 года назад и родилась титулованная спортсменка, которая своим трудом и упорством сумела пробиться в главную команду страны. Сегодня она представляет Пермь.

Мария Истомина. Фото: личная страница спортсменки в соцсетях

- Мария – крепкий середняк в составе сборной. Она всегда отличалась своей выносливостью и упорством. Именно эти качества помогают ей в успешных выступлениях. Все это дает Маше шанс выступить на дистанции в 30 км или эстафетной гонке. Пока ей тяжело соперничать с набравшими ход Натальей Непряевой, Татьяной Сориной, Юлией Ступак. Конечно, окончательный выбор всегда остается за тренерским штабом, – рассказал нам об олимпийских перспективах лыжницы известный пермский спортсмен и тренер, член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Червяков.

В состав сборной России по лыжным гонкам Мария Истомина входит уже пять лет. Крупных побед в международных соревнованиях у нее еще не было. Зато в прошлом году спортсменка завоевала золотую медаль в масс-старте на 30 км в Тюмени на чемпионате страны.

Впервые за последние годы в состав олимпийской команды включили и представительницу Пермского края 24-летнюю Валерию Васнецову. Она родилась, а затем начала заниматься спортом в родной Можге – небольшом городке из Удмуртии. Но большие спортивные результаты в ее карьере появились после переезда в Пермский край, в Чайковском она начала заниматься в группе тренера Иннокентия Каринцева.

Валерия Васнецова. Фото: Instagram спортсменки

Наибольшего успеха Валерия добилась в составе молодежной сборной России – в разные годы побеждала на первенствах мира и Европы. Во взрослой сборной она дебютировала на этапе Кубка IBU в 2017 году. В нынешнем сезоне спортсменка показала неплохие стабильные результаты на этапах Кубка Мира и IBU. Это позволило ей войти в основной состав национальной команды.

А на прошлой неделе Валерия сумела еще раз доказать правильность выбора тренерского штаба, став серебряным призером Кубка мира в эстафетной гонке. Один примечательный момент: как правило, ей доверяют самый сложный в психологическом плане первый этап, а это говорит о многом – Валерия отдаст все силы и умение для общей победы.

Получила травму на олимпийской трассе

Вот, где точно можно ждать олимпийских наград от прикамских спортсменов, - это соревнования по санному спорту. И главный претендент на одну из наград - 30-летняя чусовлянка Татьяна Иванова. Это будет ее вторая Олимпиада после Сочи. Тогда в эстафетной гонке на своем этапе Татьяна впервые привела нашу команду к серебряным медалям.

За последующие годы она сумела выиграть массу турниров различного уровня и по праву вошла в состав сборной страны для поездки в олимпийский Пекин. Однако незадолго до начала турнира все ее планы могли рухнуть. В конце ноября прошлого года Татьяна Иванова во время прохождения трассы на этапе Кубка мира в китайском Яньцине получила серьезную травму.

Татьяна Иванова. Фото: личная страница спортсменки в соцсетях

- Первый этап Кубка мира в Китае проходил 21 ноября. После основной гонки нам нужно было еще проехать эстафету. В своем заезде я допустила ошибку посредине трассы, но самая большая трудность оказалась в конце. Я взяла несколько «бортов» и, объезжая неправильно вираж, зацепилась ногой за козырек, потому что меня подбросило немного вверх. В этот момент ногу мне вывернуло от колена в правую сторону. МРТ показало трещину в косточке и повреждение связок, и вердикт врачей: вам нужен минимум месяц на восстановление. Я ответила, что у меня на все есть максимум месяц, - рассказала Татьяна.

- Травма Татьяны Ивановой на китайской трассе выбила ее из процесса на четыре этапа Кубка мира. Тем не менее, она постаралась восстановиться и сумела блестяще выступить на всех оставшихся турнирах. По результатам только двух этапов выполнила олимпийскую квоту, и заработала необходимые для попадания на игры очки. Татьяна до конца пока не восстановилась, но динамика положительна», – говорит главный тренер сборной страны по санному спорту Сергей Чудинов.

Вместе с Татьяной Ивановой в Пекине выступит еще одна представительница Чусового - 27-летняя Екатерина Катникова. Екатерина впервые в истории отечественного санного спорта в 2020 году стала двукратным чемпионом мира, завоевав медали высшей пробы в Сочи.

«С китайскими трамплинами не знаком»

Девятый участник предстоящих Олимпийских игр – «летающий лыжник» из Перми Евгений Климов. Накануне торжественного открытия Олимпиады, 3 февраля, ему исполнится 28 лет. Игры в Пекине для него станут уже третьими по счету.

Олимпийский дебют Евгения состоялся в Сочи в 2014 году. Тогда он выступал в команде по лыжному двоеборью, в программу которого входят прыжки с трамплина и лыжные гонки. В прыжковой части пермяк удивил всех, заняв третье место. Гонки для него всегда были очень большой проблемой. Именно после этого выступления по решению тренерского совета его перевели в «чистые» прыгуны. Здесь его успехи были намного весомее: стал первым победителем в истории российского спорта этапа Кубка мира, был обладателем Летнего Гран-при.

На Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхеньяне от Евгения Климова ждали если не победных результатов, то хотя бы попадание в топ-10 лучших «летающих лыжников» планеты. Однако на нормальном трамплине он занял 30-е место, большом – 26-е. В командном турнире спортсмен помог сборной страны замкнуть семерку сильнейших.

- Подготовка к играм в Пекине идет своим ходом, - рассказал нам Евгений Климов. - Как говорят, соревнование - это лучшая тренировка. Поэтому стараемся не пропускать этапы Кубка Мира, используем их так же в качестве подготовки. Все заключительные тренировки проходят на трамплинах в Европе. Что касается моих главных соперников на Олимпиаде, то ими являются абсолютно все участники, но в первую очередь это, конечно, лидеры Кубка мира. С китайскими трамплинами я не знаком. Впрочем, это касается не только меня, в целом с ними никто не знаком из будущих олимпийцев. В этом году там прошли первые тестовые соревнования в рамках Континентального кубка. В них приняли участие довольно немного прыгунов, сильнейших среди них практически не было. По установленным техническим характеристикам, эти трамплины довольно схожи с нашими трамплинами в Чайковском и Сочи. Но как бы то ни было, у всех трамплинов всегда есть свои особенности.

Евгений Климов. Фото: Федерация лыжных гонок России

Пермяк также пояснил ситуацию с обеспечением безопасности из-за распространения COVID-19. По его словам, здоровье контролируется в первую очередь самими спортсменами. Сюда входит личная гигиена – ношение масок, применение антисептиков. Все члены сборной постоянно сдают ПЦР-тесты на коронавирус.

Евгений планирует выступить во всех видах прыжковой программы Олимпийских игр, но для участия в основной части соревнований спортсменов допустят только по результатам тренировочных прыжков.

Когда можно увидеть выступления пермяков

3 февраля. Фристайл: женская квалификация в могуле

5 февраля. Прыжки с трамплина HS106: мужская

5 февраля. Лыжный спорт: женский скиатлон 7,5 + 7,5 км

6 февраля. Фристайл: женская квалификация и финалы в могуле

6 февраля. Прыжки с трамплина HS106: мужской финальный раунд

7 февраля. Биатлон: женская индивидуальная гонка на 15 км

7 февраля. Санный спорт: предварительные заезды женщин

7 февраля. Прыжки с трамплина HS106: смешанные команды

8 февраля. Санный спорт: финальные заезды женщин

8 февраля. Лыжный спорт: женский спринт

10 февраля. Санный спорт: командная эстафета

10 февраля. Лыжный спорт: женская гонка классическим стилем на 10 км

11 февраля. Биатлон: женский спринт на 7,5 км

11 февраля. Прыжки с трамплина HS140: мужская квалификация

12 февраля. Лыжный спорт: женская эстафета 4х5 км

12 февраля. Прыжки с трамплина HS140: мужской финальный раунд

13 февраля. Биатлон: женская гонка преследования на 12,5 км

14 февраля. Прыжки с трамплина HS140: мужские команды

16 февраля. Биатлон: женская эстафета 4х6 км

16 февраля. Лыжный спорт: женский командный спринт

17 февраля. Фристайл: женский ски-кросс

19 февраля. Биатлон: женский масс-старт на 12,5 км

20 февраля. Лыжный спорт: женский масс-старт на 30 км

Разница по времени Пекина и Перми +3 часа