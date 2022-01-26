«Откажитесь от него, он все равно не жилец!» Маме мальчика из Перми нужна помощь, чтобы накормить сына

Обычная пища, к которой мы привыкли, не помогает Савелию набирать вес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Откажитесь от него, он все равно не жилец, - убеждали пермячку Татьяну в роддоме, но о том, чтобы оставить сына на попечение чужих людей, женщина и думать не могла.

История эта произошла 15 лет назад, и сейчас Савелий, которого мама забрала тогда домой, растет в родной семье. Для ребенка с тяжелым диагнозом – у него ДЦП и спастический тетрапарез тяжелой степени, очень важно окружение родных любящих людей.

Мама старается готовить сыну вкусные завтраки, обеды и ужины, вкладывает все силы в здоровье ребенка, но результата пока нет. Обычная пища, к которой мы привыкли, не помогает Савелию набирать вес.

- До 10 лет состояние Савелия было стабильным, а потом начались проблемы с кормлением, - объясняют в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют эту семью. - Из-за болезни мальчик никогда не умел жевать и питался протертой пищей, но вес не увеличивался, а лишь наоборот. Чтобы понять, как помочь сыну, семье пришлось пройти долгий путь. Кормление через зонд, потом — долгие раздумья и сомнения, связанные с установкой гастростомы. Год назад семья решилась на этот шаг, но и тут ждали трудности: ни диета, ни разные смеси не помогали Савелию, а только вызывали аллергию и другие неприятные симптомы.

В конце прошлого года Савелий начал крепнуть, у него появился румянец на щеках, он стал ярче выражать свои эмоции. Причиной этого стала лечебная смесь «Пептамен Юниор», которую подобрали врачи и благодаря которой Савелий стал меняться в лучшую сторону.

- Сейчас сын есть четыре раза в день через гастростому, и уже не плачет от голода, а для меня это настоящее счастье, что ребенок сыт, хорошо себя чувствует и радуется! – говорит Татьяна. – Мы теперь можем спокойно ходить на прогулки, делать гимнастику, обниматься и читать сказки!

Чтобы накормить Савелия, Татьяне нужен запас питательной смеси «Пептамен Юниор». Чтобы мама мальчика не тревожилась за состояние сына, он не испытывал голода, требуется 242 тысячи рублей. Этот запас можно сделать лишь с вашей поддержкой, для семьи это неподъемная сумма. Каждый, кто не остался равнодушным к проблемам 15-летнего Савелия Голдырева, может помочь ему здесь.