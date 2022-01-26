Жители Перми должны будут сами платить за вывоз снега из дворов

Снег в пермских дворах сгребают, но не вывозят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жильцы домов в Перми должны сами платить за вывоз мусора из дворов. Но это – только в случае необходимости. И если они сами примут такое решение.

Действительно, из-за снежной зимы в городе образовались настоящие торосы. Если снег с дорог в Перми еще вывозят, то во дворах и между домами вырастают высоченные сугробы.

В городе прошел слух, что за вывоз мусора с пермяков будут брать дополнительную плату. Так ли это?

Что делать со снежными заносами, чтобы они не превращали наши дворы в труднопреодолимую полосу препятствий? Куда и на что можно пожаловаться по поводу снежных безобразий?

На вопросы пермяков в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов.

- Кто должен платить за вывоз мусора с придомовых территорий?

- Вывоз мусора из дворов не входит минимальный перечень услуг, за которые взимается плата в обязательном порядке. Все они перечислены в правилах эксплуатации жилфонда, которые дополняют Жилищный кодекс. Но иногда убрать снег с территории, если он скопился в большом количестве, просто необходимо. В таком случае собственники жилья могут на общем собрании принять решение о дополнительной платной услуге по вывозу снега.

- По каким тарифам вывозится снег?

- Установленных тарифов не существует. Вывоз мусора осуществляется по расценкам, с которыми согласятся участники общего собрания собственников.

- Такое собрание придется собирать каждый раз, чтобы вывезти снег?

- Не обязательно. Это может быть как разовая, так и постоянная услуга на какой-то период, скажем, на текущий зимний сезон. Об этом собственники жилья должны договориться с управляющей организацией. На общем собрании можно заранее обговорить расценки или делегировать полномочия по их утверждению Совету дома или правлению ТСЖ.

- Может ли управляющая компания по собственной инициативе включить в квитанции графу оплаты за вывоз мусора?

- Нет, без решения собственников жилья управляющие организации не имеют права предъявлять к оплате те виды работ, которые не указаны в обязательном минимальном перечне.

- Как и куда должны сгребать снег при расчистке дворов и проездов между кварталами? Во многих местах в городе из-за высоченных сугробов просто-напросто не пройти, ни проехать.

- По правилам благоустройства на территории Перми запрещено складировать снег в определенных местах – на детских площадках, на проходах к подъездам, на въездах во дворы. Контролировать это должен муниципалитет, так что по поводу этих нарушений можно обращаться в администрацию вашего района.

- А что, если дворы и крыши домов вовсе не чистят? Куда в этом случае жаловаться?

- За это отвечают управляющие организации. Если они игнорируют требования по очистке от снега придомовых территорий и крыш домов, пожаловаться на них можно в инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН).

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края:

- г. Пермь, улица Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54.

Отделы ЖКХ администраций районов:

Дзержинский район - 246 -61-37; Индустриальный район - 227-94-14; Кировский район - 205-62-18; Ленинский район - 212-13-63; Мотовилихинский район - 260-37-77; Орджоникидзевский район - 263-53-52; Свердловский район - 244-13-89; поселок Новые Ляды - 295-85-67.

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