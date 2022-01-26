Теперь его жизнь круто изменится: что сейчас с 15-летним подростком из Перми, который остался круглым сиротой

Матвей учится в 8 классе и любит бокс. Фото: соцсети.

Восьмикласснику Матвею (имя изменено. - Прим. ред.) всего 15 лет, но в свои годы мальчик уже знает, что такое настоящее горе. Раньше у него была семья - родители, старшая сестра, а сейчас он сирота.

Папа у Матвея умер, когда мальчик был совсем маленьким. Мама Татьяна осталась одна с двумя детьми, но через несколько лет ее дочь трагически погибла. У женщины случился нервный срыв, после которого она так и не смогла до конца прийти в себя.

А шесть лет назад на семью обрушился новый удар. У Татьяны обнаружили опухоль мозга. Женщина боролась с недугом, но болезнь прогрессировала, и в последнее время она уже не вставала с кровати.

Матвей ухаживал за мамой, ходил в магазин, готовил еду, успевал учиться и даже немного подрабатывал, но в новогодние каникулы Татьяна умерла.

- Матвей остался совсем один, живет на пособие по потере отца, - рассказала «КП» знакомая семьи Наталия Иванова. - У него есть бабушка и дедушка, но они не готовы заботиться о мальчике.

Парню «светит» детский дом, но оказаться там - сомнительное удовольствие, и подросток, конечно же, хочет остаться дома.

- Матвей учится в одном классе с моей дочерью, - продолжает Наталия. - Он хороший парень, самостоятельный, общительный. Неплохо учится, раньше, когда была возможность, занимался боксом. От родителей ему досталась однокомнатная квартира, но чтобы органы опеки разрешили в ней жить, нужно сделать ремонт. Нам уже удалось собрать немного денег, но работы там еще много: поменять окна, линолеум, двери, нужен ремонт в ванной.

Когда «Комсомолка» написала о Матвее на сайте, откликнулось много неравнодушных людей, которые захотели помочь парню.

- Мне позвонила девушка и предложила устроить парня в секцию по школьной карте, - обрадовала нас Наталия. - Сегодня Матвей идет на первое занятие по тайскому боксу. Несколько предпринимателей вызвались сделать в его квартире ремонт, поставить новые окна и двери, привезти мебель. Один мужчина пообещал, что купит для мальчика хороший ноутбук. Продолжают поступать и денежные пожертвования - уже накопилось около 70 тысяч рублей.

ВАЖНО

Уважаемые читатели! Если у вас есть возможность помочь Матвею, можно позвонить Наталии Ивановой, она расскажет, как это сделать. Ее телефон: 8-950-454-94-84.

ОФИЦИАЛЬНО

А что с опекой?

Как сообщили нам в Министерстве социального развития Пермского края, информация о том, что мальчик остался без родительского попечения, поступила в органы опеки 7 января.

- Оперативно был отработан круг близких родственников для оформления опеки, - пояснили в ведомстве. - 24 января поступило заявление родственницы, проживающей в Перми, об установлении предварительной опеки, мальчик выразил согласие. В ее доме созданы все условия для этого. На содержание мальчика назначены необходимые меры социальной поддержки.

Если вы хотите помочь Матвею, позвоните по номеру телефона Наталии Ивановой, также можно сделать перевод: +79504549484 - банк Тинькофф, если у вас другой банк, то без комиссии с помощью системы быстрых платежей. Или по номеру карты 5536913907040667.