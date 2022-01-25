Коронавирус в Перми, последние новости на 26 января 2022 года: в регион привезли первую партию вакцины для подростков

Препарат распределят по медорганизациям Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край поступила первая партия вакцины для детей от 12 – до 17 лет – «Спутник-М». Всего в регион доставили 2 160 комплектов. В ближайшее время ее распределят по медорганизациям края. Также в образовательные учреждения для вакцинации будут приезжать бригады.

В регионе продолжается подъем заболеваемости ковидом. За сутки выявлено еще 1 076 заражений. Число инфицированных достигло 172 041.

В краевых стационарах, перепрофилированных для лечения COVID-19, остаются 163 пациента. 75 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от инфекции скончались 7 738 человек.

О том, что происходит в пермской медицине в эпоху новой волны заражений – читайте в нашей заметке.

Фото: permkrai.ru

Всего новые заболевания выявили в 33 территориях региона. 668 заболевших – в Перми. 102 – в Березниках. На третьем месте Краснокамск.

Далее идут Соликамск (33 заболевших), Чусовой (30) и Нытва (28). В Добрянке 27 заражений. По 19 – в Кунгуре и Лысьве.

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