Названы имена всех спортсменов, которые представят Пермский край на Олимпиаде в Пекине

Валерия Васнецова. Фото: Министерство спорта Пермского края.

В финальный состав олимпийской сборной России вошли 212 спортсменов. В их числе 9 представителей Пермского края.

В могуле женская команда полностью состоит из чусовлянок. В Китай отправятся фристайлистки Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.

Правда, 19-летняя Анастасия Смирнова представляет два региона - Московскую область и Пермский край. В прошлом сезоне она выступила очень успешно, выиграв золото в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу в Казахстане.

Еще два спортсмена-фристайлиста входят в число кандидатов на получение дополнительных квот. Это Андрей Махнев и Артем Шульдяков.

Путевки на зимние олимпийские игры в Пекине завоевали две саночницы: Татьяна Иванова, которая во время Олимпиады отметит свой 31-й день рождения, и 28-летняя Екатерина Катникова.

Среди прикамских олимпийцев также двукратная чемпионка мира среди юниоров, обладательница серебра и бронзы в эстафетной гонке на этапе Кубке мира, биатлонистка Валерия Васнецова, лыжница Мария Истомина, летающий лыжник Евгений Климов, участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 года. В ноябре 2018 года он стал первым в истории российского спорта победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего в 15 видах спорта будет разыграно 107 комплектов медалей.