В Перми назвали ужасающей ситуацию с уборкой снега во дворах и между кварталами

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неудовлетворительной назвали ситуацию с уборкой снега во дворах и на дорогах между кварталами пермские депутаты. На пленарном заседании гордумы они подвели итоги проведенной ими проверки.

- Придомовые территории и межквартальные проезды – в ужасающем состоянии, - оценил депутат Владимир Плотников. - По ним ни пройти, ни проехать. Буксуют автомобили, вязнут в снегу мамочки с колясками.

Снег сгребают, а когда будут вывозить? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Может быть, все-таки стоит включить в платежки оплату не только уборки , но и вывоза снега? – предложил депутат Сергей Стенно. – Чтобы уйти от половинчатого решения проблемы.Депутаты отметили, что в Перми во дворах домов и в целых жилых кварталах снег сгребают, но не вывозят. При этом управляющие организации ссылаются на то, что жильцы платят только за уборку снежных заносов, но не за его вывоз. В результате образуются настоящие снежно-ледяные торосы.

На этот раз остальные народные избранники его не поддержали. Хотя в итоговом решении гордумы записали, что городская администрация должна разработать и внедрить новые механизмы ответственности управляющих компаний и ТСЖ за плохое содержание дворов. Например, - обращаться в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, чтобы та штрафовала нерадивые управляющие организации.

- Иначе пермские дворы весной утонут в талой воде, - отметил Владимир Плотников.