Снежные торосы под ногами, жуткие сосульки над головой: куда пермякам пожаловаться на плохую уборку дворов и тротуаров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе которую неделю продолжается квест с преодолением снежных лабиринтов. К занесенным тротуарам теперь прибавились снежно-ледяные торосы, которые трактора тут и там сдвинули в сторонку, перегородив жильцам путь к собственным жилищам.

- Впору уже внедорожные коляски изобретать! - невесело шутят мамочки. – Хотя в наших дворах даже внедорожники буксуют. Или нам детишек на спине таскать как в Африке?

- Мы уже все ноги сбили, пробираясь по снежной каше и лавируя между грязно-белыми кучами! - возмущаются пермяки.

До сих пор коммунальщики оправдывались, что не успевают убирать снег с улиц, поскольку он падает и падает без остановки. Но теперь такие аргументы не пройдут: синоптики обещают в Прикамье бесснежную неделю. Подрядные организации должны почистить не только проезжую часть, но и тротуары на улицах, остановки. А управляющие организации – обеспечить очистку придомовых территорий.

Если во дворах не удастся убрать наледи до асфальта, то их, по нормативам, должны очистить от снега и посыпать песком, чтобы обеспечить беспрепятственный проход и проезд ко входам в подъезды. Также не допускается скапливание сугробов вблизи фундаментов домов дабы талая вода по весне их не заливала.

Если вы обнаружили, что нарушено хотя бы одно из этих требований – смело можете сигнализировать о непорядке.

Как объясняют в городской администрации, на плохо очищенные дворы, крыши, сосульки на карнизах следует жаловаться в управляющие компании или ТСЖ. Если там на ваше обращение не отреагируют, звоните в Государственную инспекцию жилищного надзора по телефону 216-49-02 или в отдел ЖКХ администрации своего района:

- Дзержинский район - 246 -61-37;

- Индустриальный район - 227-94-14;

- Кировский район - 283-31-78;

- Ленинский район - 212-13-63;

- Мотовилихинский район - 260-37-77;

- Орджоникидзевский район - 263-47-26;

- Свердловский район - 244-40-13;

- поселок Новые Ляды - 295-85-82.

В вашем микрорайоне плохо чистят тротуары? Об этом стоит сообщить заказчикам, которые есть в каждом районе, должны контролировать качество уборки и могут наказать нерадивых подрядчиков рублем:

- МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30;

- МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00;

- МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61;

- МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62;

- МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70;

- МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35;

- МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15;

- МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87