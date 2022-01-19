Никто не смог ему помочь: в Пермском крае покончил с собой 24-летний парень

Умерший молодой человек. Фото: личная страница в социальной сети

В четверг, 13 января, в своей квартире в Соликамске нашли погибшим 24-летнего Евгения. Молодой человек совершил самоубийство. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранители, но знакомые парня уже знают причину рокового поступка.

- Женя серьезно заболел в апреле прошлого года, - рассказывает знакомая молодого человека. - Врачи ставили разные диагнозы, назначали какие-то лекарства, но ничего не помогало. Как мне рассказали знакомые, не так давно у него поднялась высокая температура, началась сильная рвота, он серьезно похудел. Ему дали направление на обследование в Пермь, но почему-то он не поехал и решился на роковой поступок. Многие считают, что он покончил с собой, потому что устал бороться с болезнью, но, может, были какие-то другие причины, о которых я не знаю.

По словам знакомых, Евгений был веселым, жизнерадостным человеком, любил жизнь, занимался спортом, учился на тренера и параллельно работал.

- У него была девушка, он строил планы на будущее, но, к сожалению, не всего успел достичь. Очень жаль, что все так получилось, - сказала знакомая молодого человека.

В полдень, 19 января, родные и близкие простились с Евгением.

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