«Аэропорт закрыли, из зала ожидания выставили». Почему в Перми регулярно задерживают рейсы

Из-за снегопадов аэропорт закрывали несколько раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса»,- слова песни, написанной Владимиром Высоцким в 1968 году, продолжают оставаться актуальными и более чем полвека спустя.

18 января в пермском аэропорту был задержан вылет нескольких рейсов. Причина – снегопад и сильный ветер.

«Два часа ждали вылета, а лететь час, - рассказала в соцсетях пермячка, летевшая в Казань.- Парализовало с утра работу пермского аэропорта. Обледенелые полосы посыпали реагентом, расчищали взлетную полосу».

Напомним, подобная ситуация несколько раз складывалась во время новогодних каникул, когда пермский аэропорт закрывали на несколько часов.

По времени – почти как на поезде

Пермяк Николай решил слетать на праздники к друзьям в столицу. Самолет должен был вылететь из Перми 2 января в 13.30.

- Я приехал в аэропорт к 11 часам, - рассказал Николай «Комсомолке». – Спокойно прошел регистрацию, зашел в зал ожидания. В окно было видно, что аэродром засыпан снегом, и две оранжевых машины бегают, расчищают поле. И тут объявили, что рейс откладывается. Вылет перенесли вначале на 14 часов, потом на 16 часов и в конце концов – на 18 часов. А затем нам сообщили, что аэропорт закрывается, и всех из зала ожидания выставили.

В самом аэропорту объяснили, что прием и отправление воздушных судов были отменены из-за погодных условий: сильного снега, переохлажденного дождя и порывов ветра поперек взлетно-посадочной полосы. Прилетающие самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. Смогут ли вообще состояться полеты в этот день или нет – сообщить не брался никто.

В таком подвешенном состоянии пассажиры находились до позднего вечера, когда наконец вылет состоялся.

- В Москву мы прилетели уже в девять вечера, а на «Аэроэкспрессе» до центра города я добрался к 22 часам, - продолжает свой рассказ Николай. - Весь путь занял 13 часов – получилось чуть-чуть быстрее, чем на поезде.

Аналогичная ситуация произошла 7 января, когда также ряд рейсов были задержаны. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, а лайнер из Сочи – в Казань. Два рейса - из Москвы и Минеральных Вод - по решению авиакомпаний были отменены вовсе.

Пока по взлетке ездит техника – самолеты ждут

Сообщения о задержке рейсов вызвали возмущения пермяков. «Аэропорт новый построили, а обслуживать не научились!», «На снегоочистительную технику поскупились?» - писали пользователи в соцсетях.

А в самом деле, почему в XXI веке снегопады регулярно тормозят вылеты самолетов из Перми и действительно парализуют работу аэропорта?

В руководстве по эксплуатационному содержанию аэродромов записано, что взлет и посадка самолетов допускается при наличии на взлетно-посадочной полосе свежевыпавшего снега толщиной не более 5 сантиметров.

- Но мы работаем по Федеральным авиационным правилам, которые определяют, что прием и вылет воздушных судов осуществляется при необходимом коэффициенте сцепления шасси самолета на взлетно-посадочной полосе, - объяснил пресс-секретарь аэропорта «Большое Савино» Евгений Кузнецов. - Если коэффициент сцепления не позволяет самолету безопасно совершить взлет или посадку, аэропорт на время закрывается в связи с обработкой и расчисткой полосы.

В пермском аэропорту, как в большинстве аэропортов России, всего одна взлетная полоса. И во время ее расчистки самолеты не могут ни сесть, ни взлететь. Иначе просто столкнутся с техникой, которая работает на полосе. Так что принимать и отправлять рейсы во время работы снегоочистительных машин, запрещено.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске – на всю страну только три аэропорта, где больше одной полосы, - дела обстоят проще. Пока одну взлетку чистят, самолеты садятся на другую. Потом наоборот. У нас же пока полностью не обработают реагентами и не отчистят от снега всю 3,2-километровую бетонку, ни один самолет на поле не выпустят.

- А что касается техники, то ее у нас хватает, и противообледенительную жидкость, реагенты, которыми обрабатываем полосу, закупаем в необходимом количестве. Иначе нам просто не дали бы работать, если чего-то было бы не достаточно, - объясняет представитель аэропорта.

«Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля»

Впрочем, кроме снегопада на работе аэропорта сказываются и гололед, и туман, и боковой ветер, и ледяной дождь.

- К сожалению, в этом году у нас такие сложные погодные условия, - говорит Евгений Кузнецов. – Но такие они по всей стране, не только в Перми. В выходные закрывали аэропорты Челябинска и Екатеринбурга, самолеты перенаправлялись к нам. А когда в Перми был снегопад и гололед, наши самолеты там садились.

Кстати, плохая погода - это проблема не только уральских городов. В тот же вторник, 18 января, на некоторое время закрывали аэропорты Сочи, Геленджика и Адлера, потому что был очень сильный боковой ветер, который не позволял самолетам совершать взлеты и посадки.

- Так что проблема не в нашем аэропорту, а в погодных условиях, - объясняет пресс-секретарь «Большого Савино».- А так как мы отвечаем за безопасность пассажиров, естественно, что мы не отправляем воздушные суда, если понимаем, что это будет небезопасно. Но также решение о взлете или посадке принимает командир воздушного судна – мы передаем ему данные, в каком состоянии находится взлетно-посадочная полоса, и он сам решает. Некоторые командиры берут ответственность на себя и принимают решение садиться, другие – нет, потому что считают, что это будет небезопасно.

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Что делать, если ваш рейс задержали

- При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, такой отказ от перевозки считается вынужденным, и перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже если он «невозвратный», - объяснили в Роспотребнадзоре.

Если же вы настроены дождаться своего рейса, имейте в виду, что можете оставить свой багаж на бесплатное хранение. А если летите с ребенком младше семи 7 лет, вам должны предоставить комнату матери и ребенка

Также при задержке рейса более чем на два часа пассажир имеет право на бесплатные прохладительные напитки от авиакомпании. При задержке более чем на 4 часа - на горячее питание, при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью.

Если же рейс задерживается более чем на восемь часов - в дневное время и более шести часов - в ночное, авиакомпания должна за свой счет предоставить пассажирам места в гостинице, а также транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно.

Чтобы воспользоваться этими правами, надо найти в аэропорту представителя авиакомпании и получить у него талоны на питание и напитки, а также поставить в билете отметку о задержке рейса.