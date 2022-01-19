Мост через Чусовую построят к концу этого года

Половина пролетов моста уже на месте. Фото: компания "Стройтрансгаз".

В новом году нас посетили настоящие уральские морозы. Они отступили, но синоптики предупредили, что оттепель еще наверняка сменится стужей.

Не помешают ли холода возведению Чусовского моста? Пермяки устали мучиться в пробках, которые регулярно возникают в дачный сезон или во время бесконечных ремонтов существующего мостового перехода. И с нетерпением ждут нового моста через Чусовую.

При возведении свай моста возникли непредвиденные сложности. Фото: компания "Стройтрансгаз".

Прежний мост строили впопыхах

В компании «Стройтрансгаз», которая возводит мост-дублер рядом с нынешним, успокоили, что работы идут по плану.

- Конечно, низкая температура воздуха вносит свои коррективы, - объясняют подрядчики. – Во время сильных морозов приходится увеличивать время на обед для наших работников и количество перерывов на обогрев и отдых. Но ни на график работ, ни на качество это не повлияет. Всех рабочих мы обеспечили теплой спецодеждой, сварку производим в специальных укрытиях, чтобы исключить дефекты сварных швов из-за холодов.

Мы уже писали о том, что на Чусовой мостостроители столкнулись с непредвиденными трудностями: на дне реки обнаружились карстовые полости, и опоры моста пришлось забуривать на глубину до 60 метров ниже уровня донной поверхности. И вот - новая проблема, которая возникла из-за того, что нынешний мост строили впопыхах.

- Забивке свай стали мешать куски бетона и металла, оставшиеся со времен строительства первого моста, - объяснили подрядчики. – Их приходится поднимать и вывозить на свалку. Водолазы уже потратили 400 часов на это.

Путепровод в районе Пальников уже готов. Фото: компания "Стройтрансгаз".

«Смычка» под Новый год

Несмотря на эти сложности, соединить два берега мостовыми пролетами пообещали уже в этом году. Их уже «надвинули» на опоры со стороны левого берега, осталось надвинуть со стороны правого. «Смычка» должна состояться ближе к концу года, после этого на металлические конструкции начнут укладывать асфальтобетон.

Параллельно со строительством полуторакилометрового моста подрядчики занимаются возведением трех развязок: на пересечении с улицами Цимлянской и Корсуньской со стороны города, а также в районе железнодорожной станции Пальники на противоположном берегу.

Предполагается, что весь объект будет сдан в юбилейный для города год – в 2023-м.

Что потом?

После того, как построят Чусовской мост-дублер, что может произойти уже в начале следующего года, движение переключат на него, а старый закроют на ремонт. Пока его ремонтируют, движение по новому мосту будет бесплатным. Кроме того, по условиям подписанного соглашения «Пермская концессионная компания» в течение 12 лет должна будет содержать в исправности и чистить от снега оба моста и все три развязки.