«Правильное падение – это половина успеха»: о самых частых зимних травмах рассказал главный детский травматолог Пермского края

Катание с гор на тюбингах - полностью неконтролируемая вещь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зимние забавы - это не только активный отдых и румяные щеки. Нередко холодный сезон бывает травмоопасным: катание на коньках, тюбингах, горных лыжах, да и просто прогулка по скользким тротуарам может обернуться бедой. А с оттепелями пермякам начинает угрожать и падающий с крыши снег.

- Зимой гораздо больше провокационных ситуаций, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующий отделением травматологии и ортопедии Краевой детской клинической больницы Николай Белокрылов, именно ему вместе с коллегами приходится оперировать и лечить самые сложные переломы, вывихи, ушибы и растяжения, которые получают дети в Пермском крае. - Поэтому система обучения правильным падениям - это половина успеха в данных ситуациях. Она может предотвратить много неприятных моментов в жизни.

Чаще всего во время неожиданного падения из-за гололеда человек падает так, что опора идет на руку, и могут произойти перелом или вывих. Но нередко падения приводят и к тому, что ломаются кости нижних конечностей: бедра или голени.

Из-за плохой физической подготовки даже простое падение с дивана может обернуться серьезной травмой, которую врачам приходится оперировать. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

- Зимой человек в принципе должен быть готов к тому, что в любой момент он может упасть, - советует Николай Михайлович. – А правильно падать нужно с небольшим скручиванием, вдобавок нужно убирать опорную руку. В момент падения попробуйте повернуться и прокатится спиной.

Доктор отмечает, что этот год был не самым худшим для детского травматизма. Отчасти повлияла на это ситуация с коронавирусом, ведь дети чаще находились дома, а не на улице. В зимние каникулы с травмами в больницу к ним привезли всего 10-12 детей.

- А еще, может, это из-за того, что в Перми запретили горки? – с улыбкой предполагает доктор. - Но ведь не будешь все время запрещать, поэтому нужно сделать так, чтобы катание с гор происходило под контролем родителей и в специально предназначенном для этого месте.

Не секрет, что дети любят кататься с гор везде, где только им вздумается: в оврагах, возле автодорог…

- Ситуацию в любом случае должны контролировать взрослые, - уверен Николай Белокрылов. - Ребенок может вылететь на дорогу или столкнуться с препятствием. Ведь катание с гор, особенно на тюбингах - полностью неконтролируемая вещь. Человек ушел со склона и вошел в дерево, в результате можно получить не только скелетную травму, но и травму живота, груди, головы...

Во время катания на горных лыжах важно соблюдение техники безопасности, и дети должны быть обучены этому. Чтобы смягчить удар, на ребенке обязательно должен быть надет шлем. Также важен механизм расстегивания лыж, который предохраняет спортсмена в момент падения. Также маленький лыжник должен знать, что, падая, ему необходимо сгруппироваться и катится со склона, не разбрасывая руки в стороны.

Но не только горки... Иногда отсутствие контроля взрослых приводит к тому, что дети идут прыгать с гаражей в снег и тоже получают тяжелые травмы. Пропадают несовершеннолетние в травматологию и после дорожных аварий, когда родители не пристегнули своего ребенка к специальному креслу, либо травма была настолько серьезна, что даже пристегивание не помогло. Еще одна зимняя беда - это падение сосулек и снега с крыш.

Чтобы упасть и не получить травму, человеку важен хороший мышечный корсет и тренированный опорно-двигательный аппарат. Фото: Олег Укладов

- Чтобы упасть и не получить травму, любому: и взрослому, и ребенку, важен хороший мышечный корсет и тренированный опорно-двигательный аппарат, - объясняет врач-травматолог. – Но проблема в том, что современные увлечения полностью поменяли образ жизни детей и подростков. Многие из них позабыли, что движение - это жизнь. Современные дети достаточно ленивы, и не хотят себя физически упражнять, а ведь это помогает поддерживать себя в хорошей физической форме. И в итоге даже простое падение с дивана может обернуться такой серьезной травмой, что нам приходится ее оперировать.

Варианты нагрузки для детей могут быть разными: это занятия с небольшим отягощением, занятия с эспандером, ходьба с перекатами с пятки на носок, общая физическая подготовка.

- Во-первых, это поможет убрать детей от гаджетов и мультиков и переориентировать их на другое отношение к жизни и здоровый настрой, - советует доктор. – А родителям я хочу пожелать, больше любить своих детей, быть к ним внимательными и предчувствовать опасность. Ведь для того вы и взрослые! Ну и берегите не только детей, но и себя и занимаетесь своим телом в любом возрасте.