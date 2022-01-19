700 жителей села в Пермском крае остались без медицинской помощи

На прием в больницу людям приходится ехать 22 километра до райцентра. Фото: Олег Укладов

– Да как же без медика могут прожить столько человек? – возмущаются жители села Филатово в Ильинском районе Пермского края. – Население у нас более 700 человек, 100 из которых – дети, а 200 - пенсионеры.

Жители села Филатово обратились в редакцию «Комсомольской правды» со своей самой насущной проблемой. Около полугода у них в поселке нет медика.

- Фельдшер ушел в сентябре 2021 года, и вот уже несколько месяцев медицинского обслуживания в селе Филатово нет, - жалуются они. – Нам надо было сразу всем селом вставать на защиту своего ФАПа, а сейчас фельдшерско-акушерский пункт закрыли, отопление слили, все оборудование вывезли, а сам ФАП заморозили.

Поначалу местным жителям пообещали, что к ним будет приезжать врач из райцентра, но вот уже почти полгода никого нет.

- Даже прививки от COVID-19 нам делает выездной мед.работник в здании местной администрации, - рассказывают жители села. – А это - нарушение всех санитарных норм и правил. Еще одна проблема: люди, не могут купить лекарства. На все коллективные письма и обращения нам приходят отписки, что врачи обслуживают на дому и что ездит передвижной ФАП, но на деле ничего нет.

В итоге за медпомощью людям приходится ездить до райцентра, а это 22 километра в пути. Из Филатово до Ильинского автобус ходит два раза в день: рано утром и в 5 вечера.

- Билет стоит 90 рублей, а с февраля обещают подорожание, - объясняют сельчане. - То есть чтобы съездить с ребенком в больницу, нужно заплатить 400 рублей, плюс весь день приходится торчать на улице или в холодном автовокзале. Такси до Ильинского стоит дорого – 500 рублей, не у всех есть свой транспорт. А пенсионеры, им чтобы купить лекарство или сдать анализы, тоже приходится весь день мерзнуть и тратить огромные деньги.

С вопросом жителей села Филатово «КП» обратилась в пермский краевой Минздрав.

- По словам администрации медучреждения, в настоящий момент врач находится на больничном, а после выхода будет выезжать на передвижном ФАП. Сейчас жители села Филатово обслуживаются на дому терапевтом и педиатром, - ответили на запрос «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.