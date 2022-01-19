Уголовник из Свердловской области, изнасиловавший и убивший пермскую туристку, подал апелляцию

Анастасию Пыхтееву искали шесть дней, пока не оказалось, что она погибла от руки рецидивиста. Фото: социальные сети / читатель "КП"

44-летний рецидивист из Свердловской области Алексей Еремеев подал апелляцию в Свердловский областной суд. Он был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за изнасилование мальчика. Сейчас он пытается опротестовать приговор.

А во время следствия по этому делу, в мае прошлого года, Еремеев находился под домашним арестом, из-под которого сбежал. Несколько дней он со своей подругой скрывался в лесу. Там, на свою беду, с ними встретилась туристка из Перми.

35-летняя Анастасия Пыхтеева уехала на одиночный сплав по реке Серга в Свердловской области. Поход должен был занять пару дней. Но домой, где ее ждали мама и трехлетний сын, Анастасия не вернулась. Ее автомобиль нашли возле плотины города Михайловск, где она собиралась завершить сплав. На поиск туристки по маршруту ее следования отправились полиция и несколько десятков волонтеров.

Во время поисков выяснилось, что по банковской карте Анастасии несколько раз приобретали коньяк и продукты. Суммы покупок не превышали тысячи рублей - чтобы не было необходимости вводить пин-код. Покупки совершала женщина, но не Анастасия.

По подозрению в убийстве полиция задержала Еремеева и его сожительницу. Они признались в убийстве и жестоком изнасиловании пермской туристки, тело которой потом спрятали в лесу.

Следствие по этому делу еще ведется. А за предыдущее преступление приговор насильнику уже прозвучал. Хотя тот и пытается опротестовать его. Суд состоится в феврале.