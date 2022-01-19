Коронавирус в Перми, последние новости на 19 января 2022 года: заболеваемость в Прикамье продолжает расти

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае после небольшого спада снова растут заражения COVID-19. Так, за сутки выявили 459 заболевших. В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 169 пациентов. 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в крае от инфекции скончались 7 671 человек. Число подтвержденных случаев достигло 166 639.

Ситуация с ковидом в регионе вновь ухудшается. О том, что может ждать нас при худшем варианте событий – читайте в нашем материале.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 311 031 человек. 1 252 429 жителей завершили курс вакцинации.

Фото: permkrai.ru

На этой неделе в Перми снова открылись пункты вакцинации. О том, где они расположились, читайте здесь.

Новые случаи коронавируса выявили в 32-х муниципалитетах региона. Большинство (217) – в Перми. Далее идут Краснокамск (45 заболевших) и Березники (30 заболевших). 25 случаев – в Пермском районе. В Карагайском муниципальном округе и в Соликамске – по 16. В Чайковском – 14 зараженных.