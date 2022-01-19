Пермские справедливороссы требуют вернуть бесплатные пересадки на транспорте

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 января цена разовой поездки на пермских автобусах и трамваях выросла до 33 рублей. Помимо этого пермяки лишились права на бесплатную пересадку, что также вызвало недовольство множества пассажиров.

Пермские депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ решили поддержать протест жителей, недовольных последствиями проводимой в городе транспортной реформы. Они намерены потребовать, чтобы оплата за пересадки была отменена, а на все городские маршруты вернули кондукторов.

Справедливороссы объяснили, почему необходимо, прежде всего, выполнить эти два требования.

- Все мы помним, что бесплатные пересадки были введены в качестве частичной компенсации за существенное изменение маршрутной сети, которое произошло по инициативе городских чиновников, отвечающие за транспортную реформу, - объяснили в партии. – В Перми ликвидировали троллейбусы, в городе раздробили и сократили автобусные и трамвайные маршруты или же урезали многие из них. В итоге многие пассажиры вынуждены были совершать пересадки между укороченными маршрутами, хотя раньше им этого не нужно было делать - на работу или учебу они добирались без пересадок.

Тогда пермяков успокоили, пообещав, что пересадки будут бесплатными в течение 40 минут, а на некоторых маршрутах - в течение часа. И вот мы видим: прошло совсем немного времени, и финансовые аппетиты чиновников резко возросли.

Как отмечают прикамские социалисты, в связи с отменой бесплатных пересадок многие горожане будут тратить значительные суммы на оплату проезда на общественном транспорте.

- С 10 января проезд в Перми на общественно транспорте стал стоить 33 рубля, а кроме того стали платными и пересадки, - объясняют они. – При этом «льготная» цена в 17 рублей доступна только при наличии транспортной карты. Таким образом, получается, что фактическая стоимость проезда для многих пермских пассажиров выросла сразу с 24 до 66 рублей, если они платят за проезд наличными или банковской карточкой, или до 50 рублей, если у них есть транспортная карта. Ведь теперь им приходится оплачивать и пересадку.

Справедливороссы отмечают, что при этом расходы городского бюджета на транспортную отрасль даже после увеличения стоимости проезда могут еще больше возрасти.

Связано это с тем, что на городском транспорте исчезают кондукторы. В трамваях, а также на 20 автобусных маршрутах их уже сократили. А полностью перевести общественный городской транспорт на бескондукторную систему оплаты чиновники планируют к апрелю.

- Уже сегодня можно увидеть негативные последствия этого, - обращают внимание справедливороссы. - Как показывают наблюдения, практически половина пассажиров не оплачивает проезд в транспорте, где за оплату отвечает не кондуктор, а машина-терминал. И только редкие пассажиры обращаются за билетом к водителю, поскольку оплата наличными не дает права на пересадку по льготной цене, к тому же протолкнуться к нему через весь салон в часы пик бывает не так-то просто.

Руководитель фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермской городской Думе Дмитрий Федоров подчеркивает, что возвращение бесплатных пересадок поможет снизить градус социального напряжения:

- Считаю необходимо вернуть право на бесплатную пересадку, это смогло бы уменьшить градус социального напряжения и новое транспортное меню стало бы более доступным для жителей.

- Стоимость проезда растет, а качество самих поездок падает: автобусы ходят реже, в часы пик в условиях пандемии салоны переполнены. Отменена бесплатная пересадка. А ведь именно она была компенсацией за укороченные маршруты, которую власти гарантировали пермякам в начале транспортной реформы, - отмечает лидер прикамских социалистов, руководитель реготделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ Вероника Куликова. – В сложившейся ситуации необходимо пересматривать принятые решения, в том числе стоимость проезда. А начать предлагаю с того, чтобы восстановить справедливость - вернуть пермякам бесплатные пересадки.

Еще осенью прошлого года члены фракции парламентской социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании Пермского края предлагали объявить в Прикамье мораторий на повышение тарифов в связи со сложной ситуацией, в которой оказались жители края из-за пандемии. В том числе, заморозить на прежнем уровне стоимость проезда на общественном транспорте.