Авторынок «Островский» в Перми пока не будут сносить

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне Нового года в пермских СМИ прошли сообщения о том, что на улице Николая Островского в Перми сносят авторынок «Островский», который существовал здесь 30 лет. На его месте власти пообещали разбить к 300-летию города мини-сквер.

На местных телеканалах показали сюжет о том, как к авторынку подъезжают трейлеры, на которые грузят киоски. Владельцы ларьков, которые стояли вдоль основного здания рынка, рассказали, что их давно предупредили о сносе и они подыскали новое место.

Ларьки, стоявшие вдоль основного павильона, уже убрали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но вот два десятка предпринимателей, отделы которых были расположены внутри длинного павильона, не знали, куда им деваться.

- Решение о сносе авторынка стало для нас неожиданностью, - говорили они. – Мы написали письма в администрации города и района, чтобы нам дали хотя бы какую-то отсрочку, а не выгоняли на улицу под самый Новый год. Больше нам обращаться некуда: город выкупил здание у прежних владельцев, и прежняя администрация рынка покинула здание.

И вот предприниматели сообщили, что им удалось достичь договоренностей с городскими властями.

До весны авторынок будет работать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам пошли навстречу – мы будем работать, как минимум, до весны, - рассказала член инициативной группы предприниматель Оксана, - Нам пообещали, что с каждым заключат договоры об аренде помещений и разрешили самим оплачивать коммунальные услуги. Мы уже заключили контракты на поставку электричества, на вывоз мусора, за свой счет наняли дворников и охрану.

Предприниматели попросили у представителей администрации либо оставить авторынок на прежнем месте, облагородив его, либо помочь с вариантом для переезда.

Посетителей из-за слухов о закрытии авторынка стало заметно меньше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам уже предлагали переехать в здание бывшей Пермской ярмарки на бульваре Гагарина, мы рассматриваем такое предложение, - говорит Оксана. – Главное, нам не надо разбредаться по разным адресам, покупателям было бы это неудобно. Автовладельцы привыкли к тому, что могут приобрести все необходимое в одном месте, и к нам едут со всего города.

В то же время городские власти не оставляют планов по благоустройству этой территории к юбилею города.

- Вопрос о дальнейшей судьбе авторынка будет решаться в начале апреля, - сообщили в администрации Свердловского района.