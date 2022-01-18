В олимпийской сборной России – уже пять пермяков

Валерия Васнецова. Фото: Министерство спорта Пермского края.

Две недели остается до открытия зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля в Пекине. И каждый день приносит нам новые известия о том, кто из пермяков войдет состав российской олимпийской сборной.

«Комсомолка» уже писала, что в национальную команду вошли три наших землячки – саночницы из Чусового Татьяна Иванова и Екатерина Катникова, а также лыжница Мария Истомина.

На днях стало известно еще о двух прикамских спортсменах, которые будут защищать спортивную честь страны.

Союз биатлонистов России включил в состав олимпийской сборной студентку Чайковского института физкультуры и спорта Валерию Васнецову. На недавних этапах Кубка мира в эстафетной гонке 24-летняя биатлонистка завоевала две медали: серебряную в Хохфильцире и бронзовую в Рупольдинге. На первом этапе гонки в Рупольдинге Валерия упала и передала эстафету только с 17-м результатом. По словам нашей спортсменки, падение произошло по вине «подрезавшей» ее немецкой биатлонистки.

Евгений Климов. Фото: Министерство спорта Пермского края.

17 января состоялось заседание президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, на котором утвердили состав российской олимпийской сборной. В число восьми членов команды по прыжкам на лыжах вошел пермский спортсмен Евгений Климов, участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 года.

В ноябре 2018 года он стал первым в истории российского спорта победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. А на завершившемся 16 января 10-м этапе Кубка мира Евгений Климов занял 29-е место.