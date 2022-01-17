Симптомы трудоголика, заключенного и цирковой лошадки. Три верных признака того, что вам срочно нужно в отпуск

Фото: аккаунт в Instagram Натальи Корягиной.

Обычно мы планируем отпускное время заранее. При этом советуемся с кем угодно, только не со своим самочувствием. А оно, случается, недвусмысленно сигнализирует нам: пора отдохнуть! Хотя бы недолго, денька три.

Как же понять - по каким признакам, что вам срочно нужно в отпуск?

Об этом на своей странице в Instagram напомнила нам главный внештатный терапевт Минздрава Прикамья Наталья Корягина:

- Как установили ученые – британские, американские, африканские, австралийские, - те люди, которые отдыхают, живут дольше. Ведь если мы не ходим в отпуск, возникает так называемое «выгорание» - теряется интерес к трудовой деятельности, замедляется ритм работы, появляется раздражительность, нарушается сон.

И это лишь первые «звоночки». Если необходимого отдыха не происходит, к ним присоединяется снижение иммунитета, развиваются различные болезни, ежедневный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вот верные признаки того, что отпуск вам жизненно необходим:

- Вы ощущаете себя «цирковой лошадью»: кажется, что все сели вам на шею, да еще и подгоняют. Вечером чувствуете себя полностью «разбитым», и утром встаете с тем же чувством усталости.

- Явно развивается «тюремный синдром»: рабочее место воспринимается как каторга и карцер одновременно. Мол, никакой свободы и полное отсутствие «личного пространства»! Вам чудится, что соседи справа и слева постоянно посягают на вашу территорию.

- Не менее опасно возникновение «синдрома трудоголика», когда ежедневный ритм «дом-работа-дом» кажется настолько привычным и стабильным, что уже невозможно представить, как это «отойти от маршрута» - сходить в гости, театр или просто пораньше уйти с работы, чтобы отдохнуть немного.

Все это - красноречивые сигналы о том, что организм нуждается в отдыхе, а вы – в отпуске.

Если даже вас работа не отпускает надолго, возьмите хотя бы выходной в пятницу и устройте себе, например, мини-путешествие в другой город, чтобы сменить обстановку, а на телефонные звонки отвечайте только в экстренных случаях.