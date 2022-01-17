Почему крещенские купания отменены в Перми в 2022 году: отвечают в администрации

Священнослужители тоже говорят, что обязательное купание в крещенскую ночь - современное заблуждение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крещение - один из самых почитаемых православных праздников. Традиционно пермяки окунаются в купели и запасаются святой водой. Считается, что крещенская вода обладает лечебной силой. Окунувшись в нее, человек может получить избавление от всех недугов. Однако в 2022 году в Перми не будут оборудовать купели. Почему? Ответили в администрации.

- В связи с продлением до 31 января 2022 года действующих ограничительных мер на проведение массовых публичных мероприятий на территории края, предусмотренных Указом губернатора Пермского края, городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует воздержаться от проведения массовых купаний в купелях на территории города, - сообщили в городской администрации.

Священнослужители тоже говорят, что обязательное купание в крещенскую ночь - современное заблуждение. Смысл праздника не в окунании в прорубь, а в том, что 19 января мы встречаем великое событие - Богоявление.

- Окунание в купель – это народная традиция, - говорит отец Илия, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». – И вовсе не обязательно лезть в Крещение в прорубь. А обязательно в этот день надо прийти в храм и помолиться. Кто-то думает, что при окунании в купели смываются все грехи. Это заблуждение. «Крещенское купание» не очищает от греха, не «омывает» грехи, даже при самой благочестивой обстановке. Благочестивое совершение купания может способствовать правильному внутреннему настрою — настрою на раскаяние в своих грехах, желанию вести жизнь по заповедям Христа. Непосредственно в праздник — настрою поисповедоваться и причаститься.

Также священник напомнил, что поскольку купание - лишь обычай, не следует устремляться в ледяную купель тем, кому это противопоказанно по состоянию здоровья.

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