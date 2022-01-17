Погода на Крещение в Перми 2022: будет тепло и безветренно

На смену традиционным морозам придет потепление Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде на Крещение 19 января 2022 года в Перми. По данным метеорологов, погода на Крещение преподнесет пермякам приятные сюрпризы, на смену традиционным морозам придет потепление и Крещение может стать самым теплым днем месяца.

По данным метеорологов, во вторник 18 января 2022 года в Пермском крае будет облачно, по всей территории региона пройдет снег, а по югу - метель. Днем и в саму крещенскую ночь будет достаточно комфортная температура −5…−10 градусов. А 19 января станет самым теплым днем недели, а то и всего января. Термометр в Перми покажет всего −2 градуса. При этом не будет ветра, но погода ожидается пасмурной.

Напомним, в этом году в Перми не будут организовывать официальные купели. Как рассказали в городской администрации, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора, такое решение принято из-за напряженной ситуации с коронавирусом в регионе.

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