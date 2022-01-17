Впервые с начала зимы придет сибирский антициклон: синоптики рассказали о погоде в Пермском крае с 17 по 23 января

Ожидается легкий снежок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через Пермский край прошел североатлантический циклон Elsa, из-за чего регион просто засыпало снегом. В Перми с начала января выпало более 90 процентов месячной нормы снега.

- Высота снежного покрова достигла в Перми 54 сантиметров, на севере и востока края - 70-86 сантиметров, а в горах более метра, - сообщил инженер ГИС-центра Андрей Шихов.

Неделя будет значительно теплее, чем первая половина января и не такая снежная. Осадки ожидаются, но слабые. Снежный покров будет увеличиваться по паре сантиметров в день.

Крещенских морозов в этом году не будет. Напротив, Крещение станет самым теплым днем недели, а то и всего января. Термометр в Перми покажет всего −2 градуса. При этом не будет ветра, но погода ожидается пасмурной.

Затем впервые с начала зимы в Прикамье заявит о себе сибирский антициклон, который принесет постепенное похолодание. В четверг температура опустится до -10 градусов, к пятнице похолодает до −16…−20. В пятницу-субботу в Перми будет солнечно. В воскресенье вновь облачно, и ожидается 10-15 градусов ниже нуля.

- В целом неделя ожидается теплой – на юге края на 3-4 теплее нормы, а на севере отклонение от нормы достигнет 7 , - объясняет Андрей Шихов. - Количество осадков в Пермском крае будет около нормы, а по югу региона возможно и немного меньше нее. Сильные снегопады на неделе не прогнозируются.

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