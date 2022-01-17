Прокуратура потребовала поднять из прикамских рек 30 затонувших кораблей

Под водой в прикамских реках скопилось много чего. Фото: УЦПИ.

В последнее время поступает все больше известий, связанных с тайнами прикамских водоемов.

Мы уже писали о том, что пермские дайверы нашли на дне Сылвы затонувший старинный пароход Вера Фигнер. Прошлым летом они обнаружили под водой в Хохловском заливе на Каме остов древнего струга, предположительно, времен Ермака.

Также подводники рассказывали о том, что собираются искать флотилию Колчака - затонувшие в годы Гражданской войны в устье Чусовой военные корабли.

Так выглядит остов древнего струга на экране эхолота-сканера. Фото: УЦПИ.

К подводным исследованиям подключилось Русское географическое общество. По предложению РГО археологи и водолазы в прошлом году провели разведочное сканирование дна Камы, Чусовой и Сылвы с помощью эхолотов. Они рассказали, что зафиксировали тогда под водой в этих реках немало объектов, которые могут представлять интерес для подводной археологии.

И вот – новое сообщение. Пермская транспортная прокуратура через суд обязала «Камводпуть» очистить прикамские акватории от заброшенных кораблей.

- В реках Кама, Вишера, Косьва, Сылва и Чусовая находится 30 бесхозных затонувших судов, - сообщили в надзорном ведомстве. - Это негативно влияет на безопасность движения и экологию. Суд удовлетворил иск транспортного прокурора, и ФБУ «Администрация «Камводпуть» должно принять меры по очистке рек от затонувших объектов, которые были обнаружены в ходе прокурорской проверки.

Для подводной археологии в Прикамье - непочатый край. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не повредит ли предстоящая очистка прикамских рек подводным исследованиям? Не попадут ли в металлолом какие-либо интересные для истории подводные артефакты?

- Такой опасности нет, - считает руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. – Речь в данном случае идет о расчистке в основном прибрежной зоны, а объекты, которые заинтересовали нас во время рекогносцировочных исследований, лежат глубоко на дне. Они там десятилетиями и даже столетиями покоились и судоходству не мешали. Сейчас нам предстоит составить подробный план и определить время погружений. Мы планировали начать их совместно с РГО уже в прошлом ноябре, но не позволила теплая погода – поздно встал лед, и окно возможностей было упущено.

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