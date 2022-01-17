Северное сияние, «падающая звезда» и световые столбы: в Пермском крае природа устроила «небесный концерт» невероятной красоты

Жителю Лысьвы посчастливилось наблюдать метеорный поток Квадрантиды

За прошедшую неделю жители Пермского края несколько раз становились свидетелями атмосферных явлений, которые поражают своей невероятной красотой. Первым «небесный концерт» посчастливилось наблюдать автомобилисту из Лысьвы. Вечером 13 января камера его видеорегистратора сняла яркий метеор, который пролетел в небе над городом.

По словам лектора Пермского планетария Виталия Францева, лысвенец стал свидетелем метеорного потока Квадрантиды, который наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 13 января.

- Он имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час, - объясняет Францев, - Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, но свое название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров и средней скоростью.

На следующий день пассажир самолет Москва - Пермь снял во время перелета северное сияние.

Пермяк наблюдал северное сияние на протяжении 15 минут. Фото: Степан Аликин

- Вылетел я из Внуково в Пермь 14 января вечером, в 23.45, - рассказал мужчина. – Когда летели уже где-то в Пермском крае, я увидел в небе северное сияние. Передо мной сидела девушка, она тоже снимала это, и мы обсуждали происходящее.

Фото: Степан Аликин.

А 16 января пермяки в разных точках города наблюдали световые столбы.

Световые столбы в поселке Теплая гора. Фото Сергей Болденков

Световые столбы – это оптическое явление, возникающее из-за отражения света от крошечных ледяных кристаллов, рассеянных в воздухе. Визуально это выглядит, как тонкий световой луч. Подобное явление возникает при минусовой температуре. Оно довольно редкое. Однако в нашем регионе световые столбы появляются уже не в первый раз.

Световые столбы в поселке Теплая гора. Фото Сергей Болденков

- Я вышел на балкон и обомлел, - рассказывает пермяк. - Сначала подумал, что мне это мерещится, позвал жену и когда она сказала, что тоже это видит, я понял, что все это по-настоящему. Конечно, я не раз видел световые столбы, но на окраине Прикамья, в черте города такое увидел впервые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Прикамья на Олимпиаду в Пекине отправятся три «белых королевы»

За медали поборются лыжница и две саночницы (Подробнее..)