В Перми прошло посвящение индийских первокурсников в студенты

Министр образования посольства Индии побывал в Мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре ПГМУ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Что вас беспокоит?

- Чувствую слабость, частые сердцебиения.

- Чем болели в детстве?

- Ветрянкой, пневмонией.

Обычный, вроде бы, диалог между врачом и пациентов. Только в качестве пациента – человекоподобный робот Юрий Алексеевич, а врач – пятикурсник Пермского медуниверситета, студент из Индии Бабор. Через полтора года Бабор вернется на родину и будет лечить своих земляков. А пока он оттачивает свои знания с помощью робота в Мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре ПГМУ. Там установлено самое современное оборудование для обучения будущих медиков, которые могут получать навыки лечения пациентов, используя роботов и манекенов.

- Я хочу стать кардиохирургом, - рассказывает Бабор. - Мне нравится учиться в Перми. Здесь хорошо оснащенные больницы. Я приехал сюда, не зная русского языка, ничего не понимая, но через два года выучил язык. Уральские морозы мне не страшны, здесь очень красиво зимой.

А его соотечественник Анирудх Паливал только начинает свою учебу в Перми. Первокурсник хочет стать неврологом.

- У меня здесь уже учился друг, поэтому я выбрал Пермь.

Анирудх Паливал только начинает свою учебу в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в ПГМУ обучается 2075 иностранцев. Это ребята из Египта, Марокко, Ирака, но свыше 70 процентов всех иностранных студентов ПГМУ - уроженцы Индии. Ежегодно в университет поступает от 200 до 300 индийских студентов. А всего в вузе их - порядка полутора тысяч. Все обучение с первого до последнего курса ведется на английском языке.

В субботу, 15 января в частной филармонии «Триумф» прошло торжественное мероприятие посвящения индийских первокурсников в студенты.

- Я надеюсь, что у вас все сложится удачно, и Пермский медицинский университет запомнится вам как то место, где вы получили профессию, где вас научили быть уверенными в себе и своих знаниях, и впоследствии вы будете успешно работать на благо ваших пациентов, - с этими словами к первокурсникам обратилась и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета Наталия Минаева.

Поздравил студентов-медиков и Субрата Дас, министр образования посольства Республики Индия в Российской Федерации.Он рассказал, что приехал с визитом в Пермь, потому что в ПМГУ учится большое количество индийских студентов, которые демонстрируют хорошие результаты.

- Я интересуюсь, как учатся студенты, довольны ли они обучением, и в дальнейшем обязательно прослежу, как они устраиваются в жизни, потому что потом в Индии они будут работать врачами, - рассказал Субрата Дас. - Пермский университет был выбран потому, что это одна из ведущих образовательных медицинских площадок России, один из лидирующих университетов, выпускающих огромное количество врачей всех специальностей.

Визит в Пермь высокопоставленного сотрудника посольства Индии в России придаст новый импульс работе медуниверситета с иностранными студентами. В частности, во время посвящения в студенты было подписано важное соглашение между ПГМУ и компанией «Rus Education». Эта компания организует поступление индийских студентов в российские вузы. Тех студентов, кто успешно проходит вступительные испытания и прилетает на учебу в Россию, сопровождает на протяжении всех лет обучения - помогает с проживанием, медицинским обслуживанием, досугом, адаптацией к новой культурной среде.

Во время посвящения в студенты было подписано важное соглашение между ПГМУ и компанией «Rus Education». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках соглашения планируется организация практики для иностранных студентов на базе одного из крупнейших медицинских холдингов Индии. Это позволит будущим медикам проходить практику в тех условиях, в которых им предстоит работать после завершения обучения в Пермском государственном медицинском университете.

- Каждый год из Индии в Пермь приезжает много студентов, - отметил Сайед Камруззаман, руководитель компании «Rus Education». - Пермский медицинский университет дает качественное образование, по возвращении в Индию они показывают хороший результат. Мы подписали соглашение, в рамках которого студенты смогут пройти практику в крупном индийском медицинском холдинге и получать дополнительные навыки. Оно поможет Пермскому медуниверситету выйти на более высокий международный уровень. Сейчас ПГМУ входит в первую тройку медицинских вузов России, мы надеемся, что он займет лидирующее положение в стране по обучению иностранных студентов.

В субботу, 15 января в частной филармонии «Триумф» прошло торжественное мероприятие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В официальной части мероприятия приняли участие представители краевой власти – заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев и заместитель министра экономического развития и инвестиций Владимир Верюжский.

- В последние годы среди наших иностранных учащихся количество студентов из Индии очень выросло,- заметила Наталия Минаева. - На встрече с нашими индийскими партнерами мы должны были сверить свои позиции, и показать им, что мы можем предоставить нашим индийским студентам с учетом всех программ образования. Также мы обсудили перспективы обмена студентами, чтобы не только индийские студенты учились у нас, но и русские студенты могли знакомиться с медицинским образованием Индии.

Студенты-первокурсники из Индии собрались на посвящении в студенты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам и.о. ректора, обмен студентами мог бы уже происходить, если бы не вмешалась эпидемиологическая ситуация.

- Мы поддерживаем связь с нашими выпускниками, которые сейчас работают в Индии, - рассказала Наталья Минаева. - Они рассказывают о своих успехах, о том, что знакомят с русским языком и нашими традициями свои семьи.