Худрук «У Моста» Сергей Федотов: Если театр не будет иметь своего здания, он просто умрет

Фото: театр «У Моста»

В своеобразие пермского театра «У Моста» зрители погружаются прямо от входа. Роскошно отделанное фойе, украшенные фресками лабиринты лестниц… К основному зданию, когда-то служившему клубом работников госторговли, а до этого - конюшнями пожарной части, собственными силами театра были пристроены еще два зрительных зала.

Но как ни крути, само здание построено более ста лет назад. И уже не соответствует современным требованиям пожарной безопасности.

- Мы получили от пожарных предписание из 38 пунктов, которые надо выполнить, - рассказал «Комсомолке» художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. - Какие-то из них мы исполнили, какие-то пока не смогли. И это понятно - здание дореволюционной постройки, необходимо вскрывать перекрытия и обрабатывать их противопожарной пропиткой. Но для этого здание нужно освободить.

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

А, следовательно, театр хотя бы временно должен куда-то переехать. Еще три года назад, когда разрабатывалась концепция культурного кластера на Заводе Шпагина, предполагалось, что в цехе №5 разместится театр «У Моста».

- Фасад здания, где будет находиться театр, предлагается стилизовать под вокзал, - демонстрировали эскизы во время презентации архитекторы.

Фасад здания для театра хотели стилизовать под вокзал. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- На Заводе Шпагина планировалось создать два зала - на 400 мест и на 200, - говорит Сергей Федотов. - Мы надеялись туда переехать, а тем временем сделать ремонт в историческом здании. На Заводе Шпагина разместились бы и цеха. Сейчас в театре нет мастерских: ни столярной, ни художественной, ни бутафорской. Декорации или на улице изготавливаются, или в фойе театра. Плачевная ситуация с гримерками. По одной на 3-4 человека и то без умывальника. Грим снять невозможно. Актеры идут для этого в общий туалет.

Но пока все планы по созданию театрального помещения на Заводе Шпагина приостановлены. Рассматривались для переезда «У Моста» и другие варианты, например, бывший клуб ВКИУ на улице Окулова или бывшее Благородное Собрание, а ныне клуб ГУВД на улице Сибирской. Но, по нашим данным, в итоге во ВКИУ решено разместить Дворец молодежи, а в клубе ГУВД - Дом актера.

Возникла и еще одна проблема.

- Прошлой зимой прорвало теплосети под пристроем, где у нас хранились декорации, его пришлось снести, - рассказывает Сергей Федотов. - Декорации мы сейчас храним на первом этаже пожарной каланчи. Но в любой момент оттуда нас могут выселить, так как у «пожарки» меняется собственник. В городском департаменте культуры нам пообещали выделить 8 миллионов на строительство склада. Но не дали.

По словам художественного руководителя театра «У Моста», на краевом уровне обсуждалась идея создания единого склада для декораций пермских театров на территории бывшей автобазы.

- Но это же невозможно, реквизит должен находиться неподалеку от театра, - считает Сергей Федотов.- Мы играем по 60 спектаклей в месяц, по 2-3 спектакля в день, как возить декорации взад-вперед через полгорода?

И временную аренду места в каком-нибудь Дворце культуры режиссер выходом не считает.

- Если театр не будет иметь базы, своего здания, то просто умрет, - сокрушенно заверяет он.