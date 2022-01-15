«Три игрока переносят заболевание достаточно тяжело». Баскетболисты пермской «Пармы» ушли на карантин из-за коронавируса

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»/ВКонтакте

В пятницу, 14 января, президент пермского баскетбольного клуба «Парма» Сергей Богуславский сообщил печальную новость - часть игроков команды заболели коронавирусом.

«Ситуация с распространением COVID-19 развивается стремительно. В течение недели перед матчем с БК «Лейден» часть наших игроков почувствовала недомогание. А 13 января прямо перед игрой пришел первый положительный тест на коронавирус, - говорит Богуславский. - Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером!

На сегодняшний день три игрока переносят заболевание достаточно тяжело. Самочувствие еще четверых ухудшается. Сегодня еще у трех игроков выявлен коронавирус. В соответствии с Регламентом Единой Лиги ВТБ мы направили в Лигу уведомление о случившемся и все необходимые документы».

В пресс-службе «Пармы» уточнили, что, все январские матчи - выездные и домашние - решено перенести.

Напомним, на протяжении последних месяцев «Парма» набрала отличный ход. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Парма» не проигрывает три матча кряду. Последний раз наши баскетболисты дома проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» 11 декабря (85:90). После, 19 декабря одержали феерическую победу над «Астаной» (108:101). А завершили 2021 год выездной победой над «Енисеем» - прямым конкурентом за место в плей-офф лиги (78:61).

Начался 2022 год у пермяков с сенсационной победы над одним из сильнейших клубов России – петербургским БК «Зенит» - 77:67. Серия побед подняла «Парму» на пятое место турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

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