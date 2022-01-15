«Загадывайте желание». Житель Пермского края снял на видео «падающую звезду»

В планетарии объяснили, что жителю Прикамья посчастливилось наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Фото: скриншот видео паблик Типичный Лысьвенец/ВКонтакте

«Падающие звезды» - достаточно распространенное явление, которое можно наблюдать в разных точках нашей планеты каждую ночь. И, несмотря на то, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни видел сгорающий в атмосфере нашей планеты метеор, зрелище это поистине эффектное и красивое, пусть и мимолетное.

Накануне наблюдать подобное явление посчастливилось жителю Лысьвы. Вечером 13 января камера его видеорегистратора сняла яркий метеор, который пролетел в небе над городом. Вскоре видеоролик под названием «Замечено в Лысьве. Загадывайте желание» разошелся по соцсетям и набрал большое количество лайков и репостов.

По словам лектора Пермского планетария Виталия Францева, жителю Лысьвы посчастливилось наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Радиант Квадрантид — точка на небе, из которой будто бы вылетают метеоры, — находится в созвездии Волопаса.

- Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 13 января, он имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час, - объясняет Францев, - Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, но свое название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров и средней скоростью.

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