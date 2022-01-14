В Перми окончены поиски 7-летней девочки, которая пропала по дороге из школы

Малышку передали маме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пропавшую по дороге из школы 7-летнюю девочку нашли. Об этом корреспонденту "КП" сообщили волонтеры Поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

Напомним, 14 января 7-летняя девочка пропала по дороге из школы в Орджоникидзевском районе. Волонтеры тут же объявили сбор на ее поиски, однако вскоре сообщили радостную весть о том, что малышка нашлась. Как рассказала корреспонденту "КП" пермячка Екатерина, девочка потеряла ключи и зашла к ним в гости.

- Я передала девочку ее маме, с ней все хорошо, - рассказала Екатерина.

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