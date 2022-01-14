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Происшествия14 января 2022 9:50

В Перми по дороге из школы пропала 7-летняя девочка

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: архив "КП"

В Перми 14 января по дороге из школы в Орджоникидзевском районе пропала 7-летняя девочка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск".

Поисковики объявили срочный сбор на ее поиски. Всех, кто может принять участие, ждут по улице Вильямса, 63 (микрорайон Гайва). С собой волонтеры просят взят: жилеты, фонари, воду, горячий чай/кофе, перекус, сухую сменную одежду, заряженный телефон (желательно установить приложение "Геотрекер" для Андроид, "Османд" для IOS)

Координатор: Андрей - +79028064885. Дежурный инфорг: Юлия - 89223456702

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