В Перми по дороге из школы пропала 7-летняя девочка

Фото: архив "КП"

В Перми 14 января по дороге из школы в Орджоникидзевском районе пропала 7-летняя девочка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск".

Поисковики объявили срочный сбор на ее поиски. Всех, кто может принять участие, ждут по улице Вильямса, 63 (микрорайон Гайва). С собой волонтеры просят взят: жилеты, фонари, воду, горячий чай/кофе, перекус, сухую сменную одежду, заряженный телефон (желательно установить приложение "Геотрекер" для Андроид, "Османд" для IOS)

Координатор: Андрей - +79028064885. Дежурный инфорг: Юлия - 89223456702