Коронавирус в Перми, последние новости на 14 января 2022 года: в больницах Прикамья в тяжелом состоянии остаются 177 человек

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки – 309 заражений коронавирусом. Общее число зараженных за время пандемии выросло до 164 715 случаев.

Вакцинацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 293 636 человек. 1 234 685 жителей завершили курс вакцинации.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 177 пациентов. 81 подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 618 человек. К сожалению, еще 15 ушли из жизни за прошедшие сутки.

Новые заболевшие выявлены в 26 территориях региона. Больше всего в Перми – 200. 15 – в Губахе. 10 – в Чернушке. Следом идут Октябрьский городской округ (9), Очер и Пермский район (по 8). 7 заболевших в Соликамске.

Фото: permkrai.ru

Напомним, днем ранее мы сообщали, что в пермские власти не будут организовывать купели для крещенских купаний.