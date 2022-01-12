Экс-губернатор, главный следователь, популярные политики и журналисты - кого потерял Пермский край в 2021 году

Геннадий Игумнов был первым всенародно избранным губернатором Пермской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2021 год ушел в прошлое. Был он разным, для кого-то счастливым, а для кого-то – трагическим. Сегодня мы вспоминаем известных пермяков, ушедших из жизни в минувшем году.

Январь

3 января в Кировском районе Перми в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 было обнаружено тело водителя, который за несколько минут до того совершил ДТП. Им оказался бывший руководитель колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян.

9 января ушла из жизни директор физико-математической гимназии №17 Элеонора Падей. Ей было 85 лет, 45 из них Элеонора Падей возглавляла это учебное заведение.

13 января умерла бывший директор школы № 100 Людмила Усольцева.

26 января скончался известный нефтяник Виктор Лобанов, один из основателей и руководителей ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Февраль

2 февраля умерла доцент кафедры хирургических болезней ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, Антонина Опенышева - основатель школы хирургии новорожденных, посвятившая детской хирургии более 40 лет жизни.

Апрель

2 апреля в собственном кабинете был обнаружен мертвым зампредседателя правления банка «Пермь» Олег Вайсман.

30 апреля скоропостижно скончался известный пермский журналист, шеф-редактор портала «РБК-Пермь» Дмитрий Енцов. Ранее Дмитрий несколько лет проработал журналистом, спортивным обозревателем и редактором сайта «Комсомольской правды». Ему было всего 38 лет.

Май

20 мая не стало Геннадия Игумнова - первого всенародно избранного губернатора Пермской области. За четыре года, пока у руля области стоял Геннадий Игумнов, в регионе была заложена сеть автомобильных дорог, связавших Пермь со всеми городами и райцентрами области. В эти годы был построен Чусовской мост и заложен Красавинский. В Перми открыты детская онкологическая больница, стационар для онкольных, Центр сердечнососудистой хирургии, новый корпус госпиталя ветеранов войны. Началось восстановление Белогорского монастыря.

27 мая на 73-м году жизни скончался известный пермский художник Михаил Павлюкевич. Именно он создал современный дизайн зала деревянной скульптуры Пермской галереи.

Июнь

3 июня скончался известный пермский политик Семен Леви. Ему было 64 года. Семен Леви был генеральным директором компании «Стройиндустрия», депутатом Законодательного собрания, заместителем министра природных ресурсов России.

Июль

3 июля скончался основатель пермского «Авторадио» Игорь Гольдварг. Ему было 87 лет.

7 июля в поселке Суксун умер известный художник Константин Собакин, дом которого еще при его жизни стал популярным музеем. Собакин – автор декоративной часть стелы в центре разворотного кольца перед вокзалом Пермь II, герба на Доме Советов и памятной доски на фасаде Пермского оперного театра.

13 июля в реанимации от коронавируса умер художник и фотограф Сергей Пахомов, создатель скульптур из макарон.

22 июля скончался бывший председатель Пермского крайсовпрофа Борис Пожарский.

28 июля ушел из жизни Раф Гуревич - известный журналист, писатель, режиссер, один из сценаристов сериала «След», автор книги «Человек в законе», а также бывший ведущий пермского «Авторадио».

Сентябрь

1 сентября скончался от коронавируса бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин. Он не дожил трех недель до своего 75-летия. Последняя запись на его странице в фейсбуке гласила: «Вышел на прямую борьбы с Ковидом!». К сожалению, победить в этой борьбе ему не удалось.

5 сентября также от COVID-19 умер бывший вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Олег Бурцев.

10 сентября на 52-м году жизни скончался известный пермский политик, экс-депутат Законодательного Собрания Илья Неустроев.

14 сентября скончался директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев.

23 сентября в собственном доме покончил с собой глава пермского управления СК полковник юстиции Сергей Сарапульцев.

Октябрь

7 октября ушел из жизни Станислав Прохоров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова. Ему было 64 года. Более 40 из них он посвятил медицине.

13 октября скончался учредитель группы предприятий «Альфа» и совладелец медиа-группы «Пермский обозреватель» Игорь Гринберг. Причиной смерти стали осложнения после ковида.

18 октября после тяжелой болезни умер пермский писатель-фантаст Сергей Щеглов, автор романов «Пангийского цикла».

Ноябрь

3 ноября в Перми скончалась ведущая солистка театра оперы и балета Анна Терентьева.

4 ноября умерла родоначальница пермской мультипликации, художница Светлана Можаева, автор мультфильмов «Как Лежебока Неохоткин работягой стал» и «Как кот Васька в третий класс перешел». Причиной ее смерти стал коронавирус.

9 ноября скончалась бывший главный педиатр Перми Валентина Чернова. Она была главным детским врачом города в 1989–1998 годы.

16 ноября в возрасте 66 лет умер кинооператор, режиссер и соучредитель киностудии «Новый курс» Сергей Лепихин, неоднократный победитель международных и всероссийских кинофестивалей документального кино, лауреат Премии города Перми в сфере культуры и искусства.

29 ноября ушел из жизни известный пермский ученый, действительный член Российской академии естественных наук Герман Колмогоров. Он более 30 лет возглавлял кафедру политеха «Динамика и прочность машин», среди выпускников которой ректор вуза Анатолий Ташкинов и два академика РАН.

В ночь на 29 ноября внезапно умерла 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо Арина Биктимирова. Она скончалась на глазах у родителей, прибывшая скорая не смогла ей помочь. Ранее никаких заболеваний у спортсменки не было обнаружено.

Декабрь

21 декабря после тяжелой и продолжительной болезни скончался профессор Анатолий Молодчик. Он был создателем кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ и более 25 лет руководил ею.