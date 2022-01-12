Синоптики рассказали о капризах и сюрпризах погоды-2021

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда это было, чтобы сразу после 8 марта у нас ударили 40-градусные морозы!

- Надо же, нынче уже в майские праздники яблони зацвели!

- Жара в июне, как в тропиках!

- За весь август ни капельки дождя!

- Куда же запропастилось Бабье лето?

В минувшем году погода преподнесла пермякам немало капризов и сюрпризов. Вместе с метеорологами из ГИС-центра классического университета вспоминаем самые яркие из них.

Весна-красна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

40-градусные морозы под старый Новый год

Зима в прошлом году решила наконец-то подтвердить пермякам, что они живут на Урале. Под старый Новый год ударили аж 40-градусные морозы.

Затем погодка решила позабавиться: в начале февраля наступила оттепель. Но подтаявший, было, снег тут же покрылся ледяной коркой: буквально за полдня столбик термометра упал на двадцать делений. И в День защитника Отечества пермякам пришлось противостоять ультраполярному вторжению с 40-градусными морозами.

- Февраль 2021-го стал самым холодным месяцем в Пермском крае за 10 лет, - констатирует инженер ГИС-центра Андрей Шихов.

Апрельская жара

Зима решила задержаться подольше, прихватив половину марта и засыпав улицы снегом. К 8 марта высота сугробов достигла 70 сантиметров. А сразу после праздника наступила стужа.

- С Карского моря прорвался холодный воздух, в Перми столбик термометра опустился до -28,6, таких холодов в середине марта не наблюдалось с 1963 года! - удивлялись тогда метеорологи.

Но к концу марта зима выдохлась.

- На неделю раньше нормы - в третью декаду месяца - у нас наступила метеорологическая весна, - вспоминают синоптики.

А в середине апреля Прикамье накрыла теплая волна. Пермяки удивлялись, глядя на градусник за окном, который показывал +22.

- В Перми 14 апреля установлен суточный рекорд тепла, - записали в свои блокноты метеорологи.

На полях стал быстро таять снег, вода в реках прибывала. Прикамцы начали всерьез опасаться бурного половодья, но его не случилось: тепла поубавилось.

Детвора спасалась от летней жары на фонтане. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как май стал летним месяцем

Лето пожаловало к нам в прошлом году раньше обычного.

- В городе уже зацвели яблони! - сообщали в майские праздники пермские журналисты.

Дачники радостно разглядывали рано зацветшие плодовые и ягодные культуры.

- Май-2021 стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, - зафиксировали очередной погодный рекорд в Прикамье метеорологи.

Особенно жаркие майские деньки стояли в середине месяца, когда воздух прогрелся до +33 градусов.

- В Перми с 14 мая четыре дня подряд обновлялись рекорды тепла, подобного не было с 1952 года, - отмечают метеорологи. - Продолжительная жара способствовала стремительному развитию вегетации растений.

Дождь в Перми лил 8 часов подряд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июнь был жарче, чем июль

В начале лета пермяки смогли немного отдохнуть от духоты. Но засуха продолжалась до середины июня, когда в Перми прошумел первый ливень. Но затем вновь пришли тропики.

- 30 июня стало рекордно жарким днем, - отмечают метеорологи. - В Перми воздух прогрелся до +35, не хватило десятой доли градуса до абсолютного рекорда жары для июня!

Вопреки обыкновению, июль не стал самым жарким месяцем лета. Зато он был самым дождливым.

- 4 июля в Перми дождь лил 8 часов подряд, - вспоминают метеорологи. - Потоки воды заливали дороги, подмывали в городе заборы. Из берегов вышли Егошиха и другие городские речки.

Из-за засухи в Перми горели леса. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Август без капельки влаги

- Август-2021 был очень сухой, особенно на юге края, - отмечают синоптики. - Здесь осадков практически не было вплоть до конца лета.

В конце лета наш край посетили еще две волны тропического тепла. Особенно интенсивной была вторая.

- Она была связана с выносом тропического воздуха из Прикаспия, - объясняют метеорологи. - В Чайковском 21 августа был установлен новый исторический максимум температуры воздуха для Пермского края. До +38,6 градуса она раньше никогда не поднималась.

Прикамцы запасались загаром на всю зиму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень без Бабьего лета

Лето кончилось также внезапно, как и началось. Но прикамцы не жаловались. Дачники и садоводы успели собрать урожай, который созрел раньше обычного. Горожане разглядывали в зеркало приобретенный на местных пляжах загар, который получился не хуже южного.

И не беда, что они так и не смогли дождаться Бабьего лета.

- Первый месяц осени стал полной противоположностью августа - весь месяц был дождливым и холодным, - говорят метеорологи. - Это был самый холодный сентябрь с 1996 года.

Каких-то погодных аномалий в конце осени и в декабре синоптики не отмечают. Ну, разве что снег лег лишь в середине ноября.

- Зимний характер погоды с формированием устойчивого снежного покрова наступил с начала второй декады ноября - немного позже средних сроков, - говорят метеорологи.

Но в остальном конец года получился вполне традиционным для Урала. Впрочем, и сейчас мы наблюдаем вполне привычную уральскую зимушку.