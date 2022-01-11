Коронавирус в Перми, последние новости на 12 января 2022 года: школьников Прикамья начнут вакцинировать от COVID-19

Фото: permkrai.ru
В наступившем году пермских школьников с 12 до 17 лет включительно начнут вакцинировать от коронавируса. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, а прививку будут ставить лишь тогда, когда один из родителей или законных представителей подпишет письменное заявление.
Для вакцинации будет использоваться вакцина Спутник-М с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины Спутник V).
Всего в Прикамье суточный прирост заражений ковидом снизился до 299 человек. Подобных показателей не было полгода. В тяжелом состоянии в краевых стационарах остаются 192 пациента. 89 подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались от последствий инфекции за сутки 13 человек, всего с начала пандемии - 7 590 человек.
Фото: permkrai.ru
Всего в регионе вирус выявили у жителей 29 муниципалитетов. 89 заболевших из Перми. 30 – в Октябрьском городском округе. На третьем месте идет Чайковский, где выявили 29 заболевших.
В Осинском городском округе инфицировались 25 местных жителей. В Чернушинском городском округе – 22, а в Еловском муниципальном округе – 20.
В Бардымском муниципальном округе зафиксировано 19 заражений, в Краснокамском городском округе – 11, в Соликамском городском округе – 7.
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