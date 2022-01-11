Коронавирус в Перми, последние новости на 12 января 2022 года: школьников Прикамья начнут вакцинировать от COVID-19

Фото: permkrai.ru

В наступившем году пермских школьников с 12 до 17 лет включительно начнут вакцинировать от коронавируса. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, а прививку будут ставить лишь тогда, когда один из родителей или законных представителей подпишет письменное заявление.

Для вакцинации будет использоваться вакцина Спутник-М с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины Спутник V).

Всего в Прикамье суточный прирост заражений ковидом снизился до 299 человек. Подобных показателей не было полгода. В тяжелом состоянии в краевых стационарах остаются 192 пациента. 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались от последствий инфекции за сутки 13 человек, всего с начала пандемии - 7 590 человек.

Фото: permkrai.ru

Всего в регионе вирус выявили у жителей 29 муниципалитетов. 89 заболевших из Перми. 30 – в Октябрьском городском округе. На третьем месте идет Чайковский, где выявили 29 заболевших.

В Осинском городском округе инфицировались 25 местных жителей. В Чернушинском городском округе – 22, а в Еловском муниципальном округе – 20.

В Бардымском муниципальном округе зафиксировано 19 заражений, в Краснокамском городском округе – 11, в Соликамском городском округе – 7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждем новую волну коронавируса или снимаем маски? Эпидемиологи рассказали, к чему готовиться пермякам в ближайшее время

За новогодние каникулы количество заболевших ковидом снизилось вдвое. Эпидемиологи рассказали, что будет дальше (Подробнее...)