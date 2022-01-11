«О, Боже, какой мужчина!» Пермские айтишники создали живого робота

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Привет Меня зовут Алекс, - двигает руками и рассказывает о себе человекоподобный робот, созданный известной пермской IT-компанией. – Я - настоящий живой робот, меня собирают в Перми. В Новом году я хочу пожелать вам железного здоровья, стальных нервов, нечеловеческой выносливости и настоящей человеческой радости!

Пермская IT-компания по производству роботов доработала созданного ими человекоподобного андроида. Теперь он обладает более реалистичной кожей и глазами, а также умеет выражать гораздо больше эмоций. У каждого такого робота задействовано более 600 мышц, которые показывают его эмоции, а всего эмоций 29!

Кожа робота раскрашивается вручную Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Изготовление робота «с нуля» занимает около 4 месяцев, - рассказали «Комсомольской правде» специалисты компании. - Сначала делается 3D-модель будущего робота, потом изготавливается силиконовая кожа. Делается она послойно, а затем раскрашивается вручную. На изготовление глаз уходят сутки, шевелюры - две недели. Так долго, потому что каждый волосок крепится отдельно. Потом несколько дней уходит на изготовление бровей и ресниц. А вот полимерные зубы для роботов наша компания запатентовала, они похожи на настоящие человеческие зубы, и они гораздо лучше, чем те гипсовые, что были ранее.

Зато корпус робота изготавливается быстро, за несколько часов. Берется лист, нагревается и шлифуется, потом происходит формовка, после этого изготавливается одежда для робота, на ее создание уходят еще сутки.

Будущий Андроид Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потом созданного робота начинают тестировать: проверяют, как он двигает руками, выражает эмоции и ездит. Важно проверить, видит ли робот бортики, хорошо ли слышит звук. Если какой-то этап проверки созданный робот не проходит, его отправляют на доработку.

Чтобы человекоподобный андроид доехал до клиента в нормальном рабочем состоянии, его на сутки отправляют на вибростенд. Там робот 24 часа «трясется», а затем его разбирают и смотрят, не отключилось ли чего.

В планах компании создать андроида, который ходит и двигает своим телом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайших планах пермской IT-компании создать робота, который ходит и двигает своим телом и корпусом. А еще разработчики планируют научить его писать, рисовать и ходить.