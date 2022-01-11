Строительство инфекционной больницы в Перми начнется в первом квартале 2022 года

Проект больницы

- Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы, огораживает площадку, - сообщили «Комсомолке» в краевом министерстве строительства. - Мы пока ждем результатов государственной экспертизы проектной документации. Как только получим положительное заключение, подрядчик приступит к строительству. Скорее всего, это произойдет в первом квартале 2022 года.

Напомним, новое пятиэтажное здание для краевой инфекционной больницы возведут в Индустриальном районе, на улице Космонавта Леонова, 84. Оно заменит собой деревянные и кирпичные здания на улице Пушкина, построенные еще в позапрошлом веке и начале прошлого.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, побывав в декабре на территории существующей инфекционки, заметил, что больницу начали строить через пятнадцать лет после отмены крепостного права. И, вернувшись в Москву, подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства дополнительного миллиарда рублей на строительство Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Деньги должны поступить до 15 апреля 2022 года.

На днях был утвержден паспорт внешнего облика инфекционной больницы. Как сообщили в администрации Перми, здание будет облицовано белыми и светло-зелеными фиброцементными панелями. В комплекс войдут лечебный корпус, рассчитанный на 232 койки, амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену. Также здесь разместится кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. У больницы будут собственные центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция и станция обеззараживания сточных вод.

Строительство запланировано в два этапа. Вначале возведут вспомогательный административно-хозяйственный корпус, затем – лечебный. Новую больницу полностью должны сдать в 4-м квартале 2023 года. После ввода комплекса в эксплуатацию пройдет его лицензирование. Так что переезд лечебного учреждения состоится, скорее всего, только в 2024 году. А затем на его месте начнут возводить новый корпус краевой клинической больницы. Это, кстати, было условием Мишустина - передать освободившийся участок в центре Перми для расширения краевой больницы, а не пускать его под строительство торговых центров.