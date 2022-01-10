К выходным в Прикамье заметно потеплеет

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в первую рабочую неделю ожидается привычно снежной и переменчивой: морозные ясные дни будут чередоваться с пасмурными и не слишком холодными.

- Мы не ждем каких-то погодных аномалий, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Но за неделю выпадет большое количество снега, и сугробы в Перми достигнут полуметровой высоты, а на севере Прикамья они будут еще выше.

Во вторник дневная температура останется такой же, как и в первый рабочий день, - от -10 до -12 градусов. В среду под влиянием Скандинавского антициклона начнется похолодание. Но если на севере края оно будет резким, и столбик термометра опустится до -25, в Перми морозы будут слабее - от -15 до -17 градусов. При этом ожидается малооблачная безветренная погода, так что стужа будет переноситься легче.

Ночь на четверг обещает быть студеной: в Перми до -25 градусов, а по краю и до -30 градусов и ниже. Но днем в четверг увеличится облачность, и температура вернется к отметкам в -10… -12 градусов.

В пятницу ожидается выход на Европейскую часть России мокрого циклона, и атмосферное давление в Перми может опуститься до рекордного уровня - примерно на 30 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Все это будет сопровождаться усилением ветра и снегопадами. Температура воздуха в субботу повысится до -5… -7 градусов.

Но уже в воскресенье вновь может начаться похолодание, которое, впрочем, не будет особенно сильным.